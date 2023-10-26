Мексиканское правительство благословило завод из Калуги на выпуск легальной текилы

Калужский ЛВЗ «Кристалл» первым в России добился разрешения мексиканского правительства на официальное производство текилы уже в 2024 г. На получение мексиканской лицензии «Кристалл» потратил год.

Получением мексиканской лицензии на производство текилы «Кристалл» занимался весь последний год, пишет Forbes. Калужский ликеро-водочный завод начнет делать этот напиток первым в России, рассказал на презентации владелец завода Павел Победкин. В 2012 г. Мексика решила запатентовать бренд в России и подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать название tequila и его русскоязычный вариант «текила» по программе, предусматривающей взаимную защиту национальных алкогольных брендов. Производители, которые хотят наладить выпуск текилы, получают разрешение или лицензию от правительства страны через Мексиканский институт промышленной собственности (IMPI).

Мексика закрепила за собой право на исключительное использование названия «текила» во второй половине ХХ века. В 1974 г. мексиканское правительство утвердило закон, согласно которому только спиртной напиток из сока голубой агавы, произведенный в определенных регионах Мексики, может называться tequila.

Производство текилы с содержанием агавы 100% разрешено только в семи штатах Мексики, а напиток с содержанием агавы 49% можно импортировать в виде балка (дистиллята, который поставляется наливом и разливается в других странах).

По словам собственника калужского ЛВЗ, госстандарт (ГОСТ), регламентирующий производство текилы с требованиями федерального закона о производстве и обороте этилового спирта, разработан и вступит в силу во втором квартале 2024 г. Запуск производства запланирован на второй квартал 2024 г., передает РБК с презентации IPO компании.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз подтвердил, что ни у кого из российских производителей до сих пор не было мексиканской лицензии на производство текилы. По мнению Дробиза, в России текила в сравнении с другими крепкими алкогольными напитками пользуется невысоким спросом. Продажи этого алкогольного напитка в стране находятся на уровне около 2,5 млн л в год. Для сравнения продажи виски достигают 7 млн л в год, а джина продается около 6–7 млн л. Напиток также легально производят в Белоруссии, добавил Дробиз. Минский завод виноградных вин выпускает текилу Tolteca.

Завод «Кристалл» расположен в Обнинске и входит в десятку крупнейших российских производителей алкоголя по объему выпуска. Мощности «Кристалла» включают в себя пять производственных линий, планируется запуск еще трех. Ежегодный объем производства компании превышает 20 млн л. «Кристалл» выпускает более 10 видов продукции под 45 брендами (водка «Алтан и Мурген», джин Spirit, ликеры Bionica и др.). В в конце 2023 г. завод наладит и производство абсента.

В конце 2022 г. «Кристалл» прославился судебным процессом с немецким ЛПЗ. Завод пытался выиграть процесс по поводу немецкого производителя ликеров Jägermeister, который российский завод импортозаместил ликерами Alter Heiler и Konig Heiler.