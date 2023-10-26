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«Аэрофлоту» грозят проверки из-за массового аннулирования дешевых билетов в Таиланд

«Аэрофлоту» грозят проверки из-за массового аннулирования дешевых билетов в Таиланд
Иллюстрация: РИА Новости

Авиакомпания аннулировала билеты из Екатеринбурга на Пхукет, которые пассажиры приобрели по низкой цене. В компании сказали, что произошел технический сбой, цена отображалась некорректно.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в отношении «Аэрофлота» может быть подан групповой иск от потерпевших, чьи билеты из Екатеринбурга на Пхукет были аннулированы. Покупатели приобрели билеты на сайте по низкой цене, которую впоследствии в компании назвали технической ошибкой.  

Как пишет РБК, на данный момент ведомство консультирует потерпевших на предмет подачи группового иска к компании:  

Аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным. После оплаты пассажиром билетов авиакомпания не может в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг, это позиция в том числе Верховного суда. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе, — сообщили в пресс-службе ведомства.  

Там добавили, что территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений.  

Напомним, что в середине октября «Аэрофлот» выпустил в продажу дешевые билеты из Екатеринбурга на Пхукет. Их стоимость составляла 6,5-20 тыс руб. при стандартной цене 40-60 тыс. руб.  

Позднее покупатели получили письма от «Аэрофлота» с информацией об аннулировании купленных билетов. Перевозчик объяснил, что билеты были проданы «некорректно», деньги за них вернут покупателям.

В качестве компенсации авиакомпания предложила в течение шести дней 30% скидку на авиабилеты и мили в бонусной программе.  

Ранее DK.RU рассказывал, что «Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет с 30 октября. Во время анонса стоимость перелета в «Экономе» начиналась от 75 тыс. руб., а в «Бизнесе» — от 217 тыс. руб.    

Автор: Екатерина Тарханова
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