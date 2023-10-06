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«Аэрофлот» откроет прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

«Аэрофлот» откроет прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет
Автор фото: tawatchai07. Иллюстрация: ru.freepik.com

Крупнейший российский авиаперевозчик будет выполнять регулярные полеты два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Билеты уже появились в продаже. Сколько это стоит?

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

«Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет 30 октября. В осенне-зимнем сезонном расписании вылеты из Кольцово запланированы по понедельникам и четвергам, в обратном направлении — по понедельникам и пятницам. 

Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в который авиакомпания будет летать из Екатеринбурга. 2 октября авиаперевозчик открыл регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок.  

В пресс-службе компании отмечают, что оба тайских направления будут пользоваться большим спросом у жителей региона, которые смогут экономить время в пути, путешествуя без пересадок в Москве. 

Тарифы на перелет Екатеринбург — Пхукет на 30.10:

  • «Эконом Лайт» (без багажа, с 10 кг. ручной клади) — 75 675 руб.
  • «Эконом Оптимум» (багаж — 23 кг., плюс 10 кг. ручной клади) — 87 170 руб.
  • «Эконом Максимум» (багаж — два чемодана по 23 кг., плюс 10 кг. ручной клади) — 110 160 руб.
  • «Бизнес» — от 217 795 руб.

Тарифы на перелет Пхукет — Екатеринбург на 10.11:

  • «Эконом Лайт» — 77 200 руб.
  • «Эконом Оптимум» — 88 000 руб.
  • «Эконом Максимум» — 109 600 руб.
  • «Бизнес» — от 216 165 руб.

Ранее DK.RU сообщил о возобновлении прямых рейсов «Аэрофлота» из Екатеринбурга на Гоа.

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Автор: Виктория Говорковская
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