«Аэрофлот» откроет прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

Крупнейший российский авиаперевозчик будет выполнять регулярные полеты два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Билеты уже появились в продаже. Сколько это стоит?

«Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет 30 октября. В осенне-зимнем сезонном расписании вылеты из Кольцово запланированы по понедельникам и четвергам, в обратном направлении — по понедельникам и пятницам.

Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в который авиакомпания будет летать из Екатеринбурга. 2 октября авиаперевозчик открыл регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок.

В пресс-службе компании отмечают, что оба тайских направления будут пользоваться большим спросом у жителей региона, которые смогут экономить время в пути, путешествуя без пересадок в Москве.

Тарифы на перелет Екатеринбург — Пхукет на 30.10:

«Эконом Лайт» (без багажа, с 10 кг. ручной клади) — 75 675 руб.

«Эконом Оптимум» (багаж — 23 кг., плюс 10 кг. ручной клади) — 87 170 руб.

«Эконом Максимум» (багаж — два чемодана по 23 кг., плюс 10 кг. ручной клади) — 110 160 руб.

«Бизнес» — от 217 795 руб.

Тарифы на перелет Пхукет — Екатеринбург на 10.11:

«Эконом Лайт» — 77 200 руб.

«Эконом Оптимум» — 88 000 руб.

«Эконом Максимум» — 109 600 руб.

«Бизнес» — от 216 165 руб.

Ранее DK.RU сообщил о возобновлении прямых рейсов «Аэрофлота» из Екатеринбурга на Гоа.

Читайте также:

«Уральские авиалинии» не успели оформить лизинговые Airbus в собственность РФ