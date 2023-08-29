«Аэрофлот» с 3 октября возобновит перелеты из Екатеринбурга на Гоа

Стоимость билетов от 28 тыс. руб. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Какие еще изменения в полетной программе за рубеж произойдут в Кольцово этой осенью?

«Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные рейсы в индийский штат Гоа из Москвы и Екатеринбурга. Полеты будут выполняться в международный аэропорт Даболим. Продажа билетов открыта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»).

Полеты из Екатеринбурга стартуют 3 октября и запланированы с частотой три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. На воздушной линии между столицей Урала и штатом Гоа будут задействованы самолеты Boeing 737-800.

Юг Индии осенью и зимой традиционно является излюбленным местом для пляжного отдыха россиян. Ожидается, что рейсы будут пользоваться большим спросом: отечественные туристы смогут с комфортом и без пересадок добираться до побережья Индийского океана.

С 1 октября авиакомпания Air Arabia начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в столицу ОАЭ — Абу-Даби. В настоящий момент запланировано два рейса в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Ранее прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Абу-Даби не было. Столица государства станет третьим городом Объединенных Арабских Эмиратов, в который можно улететь из Кольцово. Первые два — Дубай и Шарджа.

Рейсы будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Вылеты из аэропорта Кольцово запланированы на 17.00, прибытие — в 21.10. Время отправления из Абу-Даби — 09.40, прибытие в Екатеринбург — в 15.45. Время в пути составит около пяти часов. Стоимость билета в одну сторону из Екатеринбурга в Абу-Даби составляет 61,9 тыс. руб., в обратном направлении — 51,7 тыс. руб.

Также из Екатеринбурга с 4 ноября 2023 г. запускаются прямые рейсы на Шри-Ланку. Авиакомпания Red Wings начнет выполнять полеты в аэропорт города Маттала. Вылеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

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