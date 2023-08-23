Из аэропорта Кольцово запустят прямые рейсы в Абу-Даби

С 1 октября авиакомпания Air Arabia начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в столицу ОАЭ. В настоящий момент запланировано два рейса в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Ранее прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Абу-Даби не было. Столица государства станет третьим городом Объединенных Арабских Эмиратов, в который можно улететь из Кольцово. Первые два — Дубай и Шарджа.

Рейсы будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Вылеты из аэропорта Кольцово запланированы на 17.00, прибытие — в 21.10. Время отправления из Абу-Даби — 09.40, прибытие в Екатеринбург — в 15.45. Время в пути составит около пяти часов.

Стоимость билета в одну сторону из Екатеринбурга в Абу-Даби составляет 61,9 тыс. руб. Стоимость билета в обратном направлении — 51,7 тыс. руб.

Напомним, что с осени должно увеличиться количество прямых рейсов из Екатеринбурга в теплые страны. Президент Уральской ассоциации туризма союза туриндустрии Михаил Мальцев сказал, что турагенты и авиакомпании ведут переговоры о налаживании с осени прямого авиасообщения из Екатеринбурга в города Вьетнама, Малайзии и Таиланда. А руководитель представительства «Аэрофлота» в Екатеринбурге Антон Муска сообщил, что зимой авиаперевозчик запустит прямые перелеты в Бангкок (Таиланд) и в Гоа (Индия).

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