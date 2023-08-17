Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в Таиланд, Индию и, возможно, в Малайзию и Вьетнам

В «Аэрофлоте» сообщили о возобновлении зимой прямых перелетов в Бангкок и Гоа из столицы Урала. Однако прямые рейсы в теплые страны могут появиться еще раньше, а география — расшириться.

Руководитель представительства «Аэрофлота» в Екатеринбурге Антон Муска сообщил, что зимой авиаперевозчик запустит прямые перелеты в Бангкок (Таиланд) и в Гоа (Индия). В настоящий момент идет процесс согласование слотов с аэропортом «Кольцово» и аэропортом Бангкока.

В свою очередь президент Уральской ассоциации туризма союза туриндустрии Михаил Мальцев сказал, что турагенты и авиакомпании ведут переговоры о налаживании с осени прямого авиасообщения из Екатеринбурга в города Вьетнама, Малайзии и Таиланда.

Рассматривается возможность прямого авиасообщения по направлению Шри-Ланка, увеличение географии по направлению Таиланд. Уверен, что полетит Вьетнам. Может быть прямое авиасообщение между Екатеринбургом и островом Ланкави, это Малайзия», — отметил он во время пресс-конференции (цитата по ЕАН).

Напомним, что 14 августа авиакомпания Red Wings серьезно задержала рейсы по направлению Екатеринбург – Анталья и Анталья – Екатеринбург. Некоторые туристы не могли вылететь из пункта назначения с выходных, на время ожидания их разместили в гостиницах. Причиной стало обнаружение технический неисправности сразу у двух самолетов, выполнявших рейсы.

В письме гендиректора Евгения Солодилина, которое получили пассажиры авиакомпании, сказано, что поломка связана с санкциями — сложности с поставкой запчастей усложнили оперативный ремонт воздушных судов. В качестве извинения пассажирам пообещали подарить сертификаты на бесплатные полеты по России сроком действия в один год.

Позднее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Red Wings из-за инцидента со сломанным кондиционером: 406 пассажиров рейса Анталья — Москва перевозили на самолете с неисправной системой кондиционирования.