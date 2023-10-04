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«Уральские авиалинии» не успели оформить лизинговые Airbus в собственность РФ

«Уральские авиалинии» не успели оформить лизинговые Airbus в собственность РФ
Иллюстрация: соцсети авиакомпании «Уральские авиалинии»

Источники в отрасли считают, что что проблема в том, что у уральской авиакомпании нет договора с будущим собственником самолетов — компанией «НЛК Финанс», подконтрольной Росавиации.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#НОВОСТИ

«Уральские авиалинии» и iFly не могут согласовать условия по западным лайнерам. Российская авиакомпания должна была переоформить самолеты лизингодателей в собственности РФ до наступления октября, пока позволявшие это лицензии OFAC были действительны, пишет «Коммерсантъ».

Лизингодатель сумел договориться с Минфином США о продлении разрешения на перевод средство в рамках страхового регулирования по 19 бортам Airbus до 31 октября. Их стоимость составит около 30 млрд руб.

Источники «Ъ» в отрасли заявили, что проблема в том, что у «Уральских авиалиний» нет договора с будущим собственником самолетов — компанией «НЛК Финанс», подконтрольной Росавиации. Вопрос планируется урегулировать в ближайшее время.

Отметим, всего в авиапарке авиакомпании 52 лайнера, все они в лизинге. Выкуп самолетов планируется осуществить при помощи кредитных ресурсов России, минувшим летом «Уральские авиалинии» предварительно согласовали с Минтрансом РФ выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Переоформление самолетов из иностранной собственности в российскую даст возможность их вывода из реестров Бермуд и Ирландии, что на бортах можно будет летать за границу.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов ранее подтверждал планы по выкупу 19 бортов, находящихся в лизинге. Сделку, подчеркивал он, одобрили США и ЕС.

Напомним, до введения санкций российские авиакомпании и лизингодатели не успели получить десятки новых воздушных судов. «Аэрофлот» по контракту 2007 г. успел получил семь из 22 единиц А350. Вернуть платежи за шесть Airbus A220-300, заказанных у американского лизингодателя Air Lease Corporation, не смогла и компания «Азимут». Заморожены начатые еще до пандемии переговоры «Уральских авиалиний» с Boeing о компенсациях за непоставленные 14 Boeing 737 Max и возврате авансов.

Автор: Александра Клименко
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