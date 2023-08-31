ФНБ даст деньги «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям» и iFly на выкуп иностранных самолетов

Минтранс предварительно согласовал выкуп 40 лайнеров на общую сумму примерно 96 млрд руб. Ранее правительство обещало авиакомпаниям помочь выкупить до 90 лайнеров и выделить на эти цели 300 млрд руб.

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly предварительно согласовали с Минтрансом выделение средств ФНБ на выкуп самолетов у западных лизингодателей, пишет «Коммерсант». Государство готово выделить на сделки до 96 млрд руб. вместо запланированных 300 млрд руб.

Речь идет 40 самолетах, которые должны перейти из иностранной собственности в российскую. Провести сделки нужно до 30 сентября, именно до этой даты действуют лицензии, которые ЕС и США выдали российским авиакомпаниям на выкуп лайнеров.

Согласно информации источника издания, на совещании в Минтрансе «Аэрофлот» согласовал выкуп 18 самолетов у ирландской AerCap, «Уральские авиалинии» смогут выкупить 19 бортов различных собственников, iFly получит деньги на три Airbus A330 от американской Air Lease Corporation. При этом издание отмечает, что изначально «Аэрофлот» хотел выкупить 47 самолетов, но согласовывать финансирование таких сделок из бюджета крайне сложно.

Ключевой стимул переоформления самолетов из иностранной собственности в российскую — возможность их вывода из реестров Бермуд и Ирландии, что позволит летать на них за рубеж, — сказал собеседник издания.

Компания S7, по словам источника, «все еще находится в процессе согласований, хотя вступила в процесс раньше остальных». Utair смог согласовать переоформление девяти своих Boeing и «решил самостоятельно привлекать средства».

Стоимость 18 среднемагистральных самолетов «Аэрофлота», по оценке аналитика канала «Мои инвестиции» Елены Сахновой, может составить от 45 млрд до 53 млрд руб. 19 Airbus «Уральских авиалиний» могут оцениваться в 28–33 млрд руб. Три А330 iFly эксперт оценивает в 9–10 млрд руб. Совокупно речь идет о 82–96 млрд руб. Однако деньги будут выделены на особых условиях.

Если авиакомпания получала в 2022 г. субсидии за перевозки и при этом получила чистую прибыль по итогам года, то она должна всю ее направить выкуп самолетов у зарубежных собственников.

Чистую прибыль по итогам прошлого года зафиксировали S7, Utair и «Уральские авиалинии». «Аэрофлота» требование не коснется, так как он получил 40,5 млрд руб. убытка по РСБУ за 2022 г. iFly также получил почти 690 млн руб. убытка.

Некоторые авиакомпании смущает, что самолеты будут оформляться на лизинговую «НЛК-Финанс», подконтрольную Росавиации.

Ранее DK.RU рассказывал, что на выкуп самолетов было предусмотрено 300 млрд руб. из ФНБ, однако сейчас стало очевидно, что такие суммы выделены не будут.

Напомним, до введения санкций российские авиакомпании и лизингодатели не успели получить десятки новых воздушных судов. Сам «Аэрофлот» по контракту 2007 г. успел получил семь из 22 единиц А350. Вернуть платежи за шесть Airbus A220-300, заказанных у американского лизингодателя Air Lease Corporation, не смогла и компания «Азимут». Заморожены начатые еще до пандемии переговоры «Уральских авиалиний» с Boeing о компенсациях за непоставленные 14 Boeing 737 Max и возврате авансов.