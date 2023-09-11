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Прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок запустят в октябре

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок запустят в октябре
Иллюстрация: aeroflot.ru

Их будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот» на лайнерах Airbus A330-300. Пока добраться до столицы Таиланда можно только с пересадкой — в Москве и Дубае.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Аэрофлот впервые открыл регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полетная программа стартует со 2 октября.

Рейсы запланированы дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Они будут выполняться на лайнерах Airbus A330-300. Время в пути составит 8 часов 10 минут. Пока же добраться до столицы Таиланда можно только с пересадкой — в Москве или Дубае.

Ранее стало известно, что Росавиация выдала авиакомпании AZUR air допуск на полеты из Екатеринбурга в Танзанию — раньше прямых рейсов из уральской столицы в эту страну не было.

Между тем, российские туроператоры предупредили о повышении цен на туры в октябре и ноябре. Как писал DK.RU, ближайшие заезды на октябрь в ОАЭ, Египет, на Мальдивы и Кубу уже выше на 30%, чем в сентябре. Цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку начнут расти в ноябре — там начнется высокий сезон. В ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах и на Кубе рост цен стартует с октября. 

Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни — в эти даты туры подорожают от 15% и выше. На внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная — ближе к Новому году и праздничным датам стоимость размещения по России увеличится также от 15%, — объяснял вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Читайте также на DK.RU: Шри-Ланка ждет первых уральских туристов. Куда еще можно полететь в осенне-зимний период?

Автор: Елизавета Порошина
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