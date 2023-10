Как в Снежинске приручали атом и почему случилась авария на «Маяке»: уникальная экскурсия

Чтобы послушать эту историю, люди приезжают в Снежинск из всех ближайших областей. А потом привозят своих родственников и коллег. И дело не только в том, что эта информация долго была засекреченной.

Небольшой поселок Сокол на берегу озера Сунгуль относится к «предбаннику» закрытого города Снежинск. Въезд сюда через КПП после предварительного письма в администрацию: посещение населенного пункта разрешено только гражданам Российской Федерации. Но это не мешает возить сюда туристов автобусами каждые выходные.

Люди валом валят, чтобы посмотреть выставку современного искусства «Звенящий след», созданную художником Павлом Отдельновым в 2021 г. Она посвящена истории «приручения» атомной энергии.

Справка DK.RU: Павел Отдельнов — российский художник, создающий произведения в техниках живописи, графики, фотографии, видео, инсталляции и работающий с темами урбанистики, экологии, советской истории.

Здесь, в Снежинске, в 1950-е гг. было создано оружие, способное уничтожить весь земной шар, но подтолкнувшее СССР и США к первому шагу в сторону перемирия в гонке вооружений. Многое из того, что здесь показано, было строго засекречено до 1980-х гг. Люди и сейчас боятся вспоминать об этом вслух, но так уж получилось, что историю все же продолжают собирать по крупицам и даже рассказывают туристам.

Этим занимается Алексей Липатников, владелец здания общежития научных сотрудников секретной лаборатории — «Лаборатории «Б», где и располагается знаменитая выставка. Здание стало вместилищем памяти о людях, работающих над «атомным проектом», о том, какой вклад они внесли в науку, что сделали для человечества и какую цену за это заплатили.

«Павел тонко передал атмосферу и судьбу атомного проекта, я дополняю ее живыми историями», — говорит Алексей Липатников, поясняя, почему, по его мнению, выставка так популярна.

Интересно, что никто этого не планировал: здание должно было стать центром детского отдыха, Павел Отдельнов не хотел приезжать в глушь и уж тем более делать здесь выставку, а Алексей Липатников честно признается, что никогда не понимал современного искусства… Просто однажды что-то пошло не так, как часто бывает в преддверии интересных событий.

Здание как действующее лицо

Санаторий общежитие для сотрудников «Лаборатории «Б»

Здание общежития для научных сотрудников «Лаборатории «Б» стало одним из действующих лиц этой истории. Но так получилось, что средства на его содержание, восстановление и даже отопление пока не найдены. Экскурсионных доходов для этого недостаточно. Его владельцу удалось привлечь к зданию внимание общественности, выиграть грант на то, чтобы специалисты федерального уровня приехали сюда, исследовали и оценили. Однако до ремонта пока далеко

Справка DK.RU: В «Лаборатории «Б» изучалось, как радиация влияет на живые организмы и как очистить от нее зараженную территорию. Именно здесь зародилась новая наука — радиобиология. Разработки ученых «Лаборатории «Б» легли в основу ядерной медицины и помогали спасать жизни после аварии на территории химкомбината «Маяк» в Челябинске-40 (ныне Озерск) и в Чернобыле. По тяжести последствий первая авария, согласно современной международной классификации, относится к шестому уровню, а вторая — к седьмому из семи возможных. «Лаборатория «Б» просуществовала недолго: закрылась уже в середине 1950-х. Ученые разъехались по другим НИИ, их наработки также были перевезены в другие места. Здание их общежития до 2005 г. было корпусом местной поликлиники.

Как общежитие «Лаборатории «Б» попало в частное владение, зачем оно кому-то понадобилось?

— В 2008 г. я купил это здание по цене однокомнатной квартиры в Снежинске. Первоначально здесь планировалось устроить центр детского отдыха. Но случился кризис и средств не хватило — второй инвестор вышел из проекта. В 2015 г. мы начали здесь играть в «войнушки» — страйкбол и лазертаг. Дети стреляли, бегали, играли, а родители сидели на скамеечке. И они всегда спрашивали меня: «А что здесь было раньше?».

Я начал рассказывать и про «Лабораторию «Б», и про поселок Сокол, и про озеро Сунгуль и Снежинск. Дошло до того, что люди стали приезжать ради моих рассказов, а не ради игр. Так я стал экскурсоводом.

Со временем получил второе высшее образование. Кстати, я первый аттестованный экскурсовод в Челябинской области и могу проводить экскурсии по всему региону.

В этом здании ужасно страшные подвалы. Оно было спроектировано с воздушным отоплением. Две печки, которые нагревали воздух, разгоняли его по подвальным туннелям. Они представляют из себя сложный лабиринт, в котором можно легко заблудиться. Мы стали проводить там квесты.

Кстати, без моей помощи оттуда так никто и не вышел. Спустя 40 минут после начала квеста я сам вывожу людей наружу. Этого времени достаточно, чтобы люди устали, потеряли концентрацию и интерес к игре. Так это здание начало себя немного окупать.

Здание неотапливаемое, значит, оно постепенно умирает и разрушается. Вы планируете его сохранять?

— Да, конечно, но денег на восстановление надо много. Если сюда провести отопление, все выставки и экскурсии в нем будут убыточными. Мы обратились в фонд Потанина и нам дали грант на то, чтобы привлечь сюда экспертов российского уровня.

В течение следующей зимы они дадут оценку этого места как исторического и археологического памятника, как центра современного искусства, также мы ждем от них рекомендации, как развивать его туристический потенциал.

Чтобы по-настоящему развивать здесь туризм, одной достопримечательности мало. Я думаю, их должно быть не меньше пяти плюс соответствующая инфраструктура. Пока туризм здесь развиваю я один, Снежинск ведь закрытый город.

А тут, между прочим, кроме атомной промышленности, огромное количество пустующих баз отдыха, неповторимое каслинское литье, озера, шикарнейшие памятники архитектуры XX в., включая каслинское кладбище, которое не было разграблено в 1990-х, и само озеро Сунгуль — место, где раньше проходил Великий шелковый путь. Здесь пересекались три торговых пути — из Сибири, из Самарканда и Бухары и с Каспия.

Современное искусство

В здании общежития проводились только «войнушки» и квесты, пока Павел Отдельнов и Алексей Липатников не «оживили» атомную историю Урала в выставке «Звенящий след». Она и привлекла сюда большое количество людей и дала толчок развитию туризма. Всех участников этой истории связала Уральская индустриальная биеннале современного искусства — международная выставка современного искусства, которая проходит в Екатеринбурге и городах Уральского региона с 2010 г. Алексей Липатников приехал на нее в поисках идей, как сделать свое здание еще более интересным и прибыльным

Как на территорию «Лаборатории «Б» пришло современное искусство?

— В 2017 г. я узнал, что в Екатеринбурге проводится Форум хранителей башен и подземелий. У меня есть интересные подвалы, и я поехал туда послушать, о чем рассказывают люди. Так появились первые знакомства в среде тех, кто занимается историей и ревитализацией.

В 2019 г. меня пригласили поучаствовать в 5-й Уральской биеннале современного искусства. Там была сопутствующая программа по развитию заброшенных зданий. Я приехал, посмотрел, ничего не понял. Как ни старался, я не мог проникнуться творчеством современных художников, но я видел, что людям нравится, поэтому предложил организаторам биеннале сделать выставку и у меня. Здание «Лаборатории «Б» их вдохновило, и они обратились за помощью к художнику Павлу Отдельнову.

Ему предложили сделать здесь проект, поскольку это его направление. Он сам из закрытого города Дзержинска и у него уже был подобный проект. Сначала он подумал, что «где-то на Урале, какая-то деревня — зачем мне это нужно». Потом все же решил сделать две-три работы для галочки и начал изучать по книжкам историю этих мест.

В марте 2021 г. он приехал сюда уже подготовленным — много чего знал и жил здесь неделю. Мы с ним ездили везде — я ему все показал и рассказал, что знаю. По итогам он сказал, что сделает 10 работ, и уехал в Москву. Оттуда звонит и говорит: «А можно я сделаю 15 работ?». Современным искусством я по-прежнему не увлекался, и я ему сказал: «Паша, делай, что хочешь».

Он приехал в августе 2021 г. и привез сюда 21 работу. Поначалу мне просто нравилось, что у меня в доме красят стены. Я Пашу спрашивал: «Ты маляр?». Он мне сказал: «Маляр — по-польски художник, да, я маляр». Но чем больше он творил, тем лучше я понимал его творчество.

Почему выставка стала популярной? Людей привлекает засекреченность?

— Выставка стала популярной благодаря биеннале и Павлу Отдельнову. Он входит в 50 лучших художников России. На открытие выставки приехал вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов, потом — первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

Художник заложил свои смыслы, а я в своем рассказе дополнил их реальными историями из жизни. Авария 1957 г. было засекречена до 1988 г. Даже сейчас, когда у людей, которые это пережили, спрашиваешь, они сразу замолкают. Но когда они приходят на эту выставку и слушают меня, они открываются и тоже рассказывают, и потом привозят сюда своих детей и внуков.

Эта выставка хороша тем, что она последовательно раскрывает тему и погружает зрителя в историю — как создавался атомный проект на Урале, над чем здесь работали, как произошла авария, как это отработалось и чем закончилось, логически подводя нас к современности. Ведь здесь и сейчас работают над атомным проектом.

Сразу после открытия биеннале сюда стали возить туристов автобусами. Считается, что если ты не был в поселке Сокол, ты биеннале не видел. Был день, когда у меня было 200 человек и шесть экскурсий.

Экскурсия по выставке «Звенящий след» (отрывки)

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в своих выступлениях часто упоминал некую кузькину мать, обещая показать ее миру. Западных переводчиков это приводило в ступор — никто не знал, кто такой Кузька и зачем всем показывать его маму. Есть предположение, что советский лидер имел в виду ядерный заряд для бомбы, который мог уничтожить весь земной шар. И вот эта «кузькина мать» родом из Снежинска.

Но не только этот момент на пути приручения атомной энергии отразил художник на своей выставке. Например, он показал, какой ценой делались прорывные научные открытия: искалеченные судьбы интернированных и ссыльных ученых, жизни людей, пострадавших от взрыва на химкомбинате «Маяк» — сколько тогда погибло, до сих пор, наверное, никто сказать не сможет.

Атомная бомба или Who is the mother of Kuzma?

— Ядро ядерной бомбы — шарик плутония — имеет размер апельсинки и весит 6 кг. Все, что снаружи ядра, сделано, чтобы создать условия для взрыва. Шарик должен равномерно сжаться со всех сторон, только тогда создадутся условия для самопроизвольной цепной реакции ядер урана и произойдет взрыв. Вокруг шарика уложен слой взрывчатки, упаковано все в механический корпус.

Самый мощный в мире ядерный заряд — 58 мегатонн. В Снежинске в 1956 г. сделали заряд, расчетная мощность которого была 100 мегатонн, его готовы были взорвать, но отложили — побоялись, что от взрыва может треснуть земной шар и создадутся необратимые условия для его гибели.

В 1960 г. Никита Хрущев съездил в Нью-Йорк и там в очередной раз сказал: «Я вам покажу кузькину мать». Он приехал обратно и велел — доделывайте. Сюда приехали ученые из Арзамаса, увезли все наработки и доделали бомбу уже в Арзамасе. Для испытаний вместо обедненного урана ее начинили свинцом.

В 1961 г. эту бомбу взорвали в воздухе над Новой землей. От взрыва сейсмическая волна обошла три раза вокруг планеты. 1961 г. все поняли, что оружие, которое может уничтожить весь земной шар, создано, и именно это дало толчок тому, что нужно начать договариваться. В 1964 г. подписано первое соглашение о прекращении воздушных ядерных испытаний — первое ограничение гонки вооружений.

Но это не единственный рекорд снежинских ученых. Здесь сделали и самый маленький в физическом воплощении ядерный заряд. Его поместили в артиллерийский снаряд 152 мм и назвали «конец врагу, п*ц расчету». Дело в том, что пушка стреляла на 20 км, а ядерным взрывом убивало все вокруг на 25 км. То есть те, кто стрелял, убивали врага и сами тоже погибали. Меньший ядерный заряд сделать было невозможно.

Котлован или история из жизни репрессированных

— Котлован под первый атомный реактор был размером с футбольное поле, а глубиной 54 метра — с 18-этажный дом. Копали его спецпереселенцы — репрессированные поволжские немцы и крымские татары — два года. План работы считался по объему выкопанного грунта. За перевыполнение плана на 10% бригаде рабочих полагалась тарелка картошки, на 15% — 30 г табака, на 20% — вся бригада шла в кино, а если на 25% — к картошке давали котлетку.

Секретный язык

Чтобы государственная тайна не вышла за пределы закрытого города, был придуман специальный секретный язык: слова, которые нельзя было произносить и писать, имели официальные заменители. Даже машинистки не знали реальных значений этих слов. В тексте отчетов ученые оставляли для них свободное место, а потом вписывали их от руки. Лучевая болезнь, например, называлась вегетососудистая дистония второй степени.

Взрыв

Справка DK.RU: 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк» в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озёрск) произошла первая в СССР радиационная авария. На воздух взлетела «банка» — так рабочие называли емкость с радиоактивными отходами. Из-за взрыва деревни, леса, сельхозугодия на площади более 20 тыс. кв. км оказались заражены радиацией, несколько тысяч человек облучены.

Причиной взрыва стала не халатность и не ошибка: просто сотрудники комбината работали с новыми веществами, и никто не мог предположить, что если их разогреть до 300 градусов, они взорвутся.

Люди, которые находились в непосредственной близости от взрыва, копали в тот день картошку — было воскресенье. Они увидели красное облако, на них осела пыль из этого облака, но они продолжили копать картошку. Были те, кто заболел в тот же день и умер на следующий.

Красное облако распространилось до Тюмени, Челябинска, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Это было радиоактивное облако. В природу — в воду, в землю и атмосферу были выброшены радиоактивные вещества — Стронций, Цезий, Церий, Цирконий, Ниобий, Рутений. Последние четыре исчезли по прошествии 10 лет. Стронций имеет период полураспада 30 лет, а Цезий — 28. И чтобы все это очистилось естественным путем, нужно 300 лет. Прошло 65… Осталось каких-то 235.

Сразу после взрыва часть сел и деревень были отселены. Всего 82 населенных пункта. Когда Павел искал картинки в материалах по взрыву, он не нашел ни одной — поэтому создал их сам. Вообще это ведь трагедия не конкретно Иванова Ивана, а всех людей… Поэтому здесь просто люди того времени, правда, безликие. Когда их вывозили отсюда, их заставили оставить здесь все — с них даже сбривали волосы.

В том же году, 6 октября 1957 г., в газете «Челябинский рабочий» вышла статья про северное сияние на Южном Урале, где два умных дяденьки объясняют, что это нормальное природное явление, такое бывает. Просто они пытались обосновать то, что они видели… и, конечно, они и представить себе не могли, что это был химический взрыв радиоактивных веществ.

В радиусе 12 км погибли все сосны, березы сбросили той осенью не только листву, но и ветки. Однако в июне на следующий год на березах появились листики. В августе они снова осыпались, но все же березы отошли.

Когда здравый смысл не спрашивают

— Радиация не видится, не слышится, не чувствуется — когда произошел выброс, определить зоны, в которых была радиация, кто заражен, а кто нет, было невозможно. Просто взяли циркуль и определили примерный радиус воздействия. И буквально по линии, очерченной на карте, считали, что здесь — заражено, а через метр — нет, это же за линией. И получилось так, что линия прошла по середине одного из зданий. Пришли инженеры, нарисовали мелом линию на полу. Тем, кто работал с одной стороны, были положены талоны на обед, льготы, короткий рабочий день, а тем, кто по другую сторону черты — нет.

Вдоль зараженной реки Теча был поставлен забор и знаки, но сельчан, проживающих вокруг, заборами и табличками было не остановить — женщины полоскали белье, мужчины ловили рыбу, дети купались, коровы пили воду. Только в 90-е годы село, которое находилось ближе других к зараженной воде, было перенесено на три километра дальше. Переселенцам предлагали либо денежную компенсацию, либо дом на новом месте. На прежнем остались только кладбище, дом быта и чистое поле. Была попытка посадить деревья, но они не прижились.

Post scriptum

На основании воспоминаний об этих событиях ныне живущих людей, создан аудиоспектакль «Сунгуль. Повесть о прошлом», режиссер Дмитрий Зимин. Спектакль можно скачать в интернете. До нового года он будет в бесплатном доступе, так как создан на грант губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

