В России появится первый в мире город-музей. Это будет Ирбит

Идею поддержали представители ООН, Софреда и даже Королевского артистического общества Барселоны. Кроме того, Ирбит может стать городом творческого образования.

В Ирбите прошел форум «Ирбит – город музей», который посетили представители ООН, Софреда, Коровлеского артистического общества Барселоны. Они договорились о сотрудничестве, чтобы поддержать идею создания из Ирбита первого в мире города-музея, а также города творческого образования, пишет 66.RU.

Гости осмотрели Ирбит в ходе обзорной экскурсии, их поразило то, что здесь больше 100 объектов культурного наследия, шесть музеев, в которых представлены в частности работы Дюрера и Рубенса, и созданы общественные пространства.

«Ирбит — креативный город. Он заслуживает того, чтобы его статус признали официально на международном уровне. Я вижу, сколько люди прилагают усилий для того, чтобы воссоздать город-музей, чтобы он был сокровищницей мировой культуры. Мы выступили с инициативой сделать Ирбит первым городом-музеем в мире. Я уверен, ООН нас в этом поддержит, и это даст возможность привлечь сюда молодежь и туристов, развивать город и сохранять его наследие», — заявил директор информационного центра ООН в Москве, председатель страновой команды учреждений ООН в России Владимир Кузнецов.

Программа по превращению Ирбита в город-музей предполагает реконструкцию и техническое переоснащение объектов культурного наследия. Замгубернатора Василий Козлов добавил, что в рамках «города-музея» запланировано создание музейного комплекса.

Сейчас в городе проводят работы по озеленению, восстанавливают фасады старинных домов и проводят к ним коммуникации. Все это проходит в рамках подготовки к 400-летию, которое отметят в 2031 г. В городе уже разработали проекты по обновлению набережной, созданию фонтана на реке, а также музея мотоциклов.

Директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИДа Александр Алимов сообщил о планах подать в ЮНЕСКО заявку по включению Ирбита в программу творческих городов. Город планирует получить членство в программе по направлению дизайна.

Города присоединяют к этой программе на неограниченное количество времени. Сейчас в нее входят 295 городов, из них российских четыре: Ульяновск — «Город литературы» (с 2015 г.), Каргополь — «Город ремесел и народного творчества» (с 2019 г.), Казань — «Город музыки» (с 2019 г.) и Санкт‑Петербург — «Город гастрономии» (с 2021 г.). Вступление новых членов происходит каждые два года, поэтому Ирбит сможет стать городом дизайна в 2025 г.

Напомним также, что в Ирбите ежегодно проходит ярмарка с четырехсотлетней историей. В этом году исполняется 380 лет с того года, как Ирбитская ярмарка прошла в первый раз. На ярмарке были традиционно представлены работы мастеров народных промыслов и ремесел, предметы быта и кулинарные изделия. В том числе продукция, представленная в чайном квартале — это новый, расширенный формат чайной улицы, традиционно работающей на ярмарке. Кроме того, в рамках Ирбитской ярмарки в 2023 г. проходит Фестиваль «Город мастеров» — выставка народных художественных промыслов.

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