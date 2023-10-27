Никаких sale, open и fresh. В России запретят иностранные слова в рекламе и названиях ЖК

Депутаты считают, что запрет иностранных слов на вывесках магазинов и в названиях ЖК защитит русский язык. Участники рынка говорят, что найти русские слова, которые бы звучали дорого, сложно.

Депутаты Госдумы предложили запретить использование иностранных слов в рекламе, сообщениях об акциях и в названиях жилых комплексов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации». Законопроект внесли главы комитетов: по культуре Елена Ямпольская, по экономической политике Максим Топилин, по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, по информационной политике Александр Хинштейн и др.

Авторы инициативы отмечают, что необходимо защитить русский язык и ограничить использование «англицизмов» и иностранных слов на всей территории России и прежде всего в публичном пространстве. Речь идет о сфере рекламы, названии товаров, СМИ, а также градостроительстве:

На практике отмечается агрессивное активное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке. Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры (в том числе наименования застраиваемых микрорайонов и кварталов) повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами, — говорят авторы поправок.

В пояснительной записке сказано, что должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т.п.

Парламентарии также напомнили, что защита русского языка и противодействие излишнему использованию иностранной лексики отнесены к задачам государственной культурной политики указом президента от 25 января 2023 г. № 35.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 г.

Руководитель консалтинговой компании «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая рассказала «Ведомостям», что бизнес вряд ли будет выполнять требования без штрафов:

Не исключено, что последуют и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Например, обязанность бизнеса маркировать рекламу в интернете не соблюдалась до введения штрафов, — сказала Горячая.

Что касается сферы недвижимости, то, по словам участников рынка, порядка 80% названий ЖК используют русский язык, а те, что ранее использовали в нейминге иностранные слова, находятся в процессе русификации. При этом сложнее всего будет перейти на русский язык тем застройщикам, которые строят жилье бизнес- и элит-классов, поскольку именно в этой категории чаще всего используются латинские шрифты и иностранные слова:

Мы вынуждены сейчас ломать этот лингвистический стереотип. При этом есть проблема с поиском русских слов, которые бы звучали дорого, — сказал директор департамента маркетинга и рекламы «ОМ девелопмента» Роман Антоновский.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что исполнение закона может привести к тому, что английские слова будут написаны кириллицей, чтобы сохранить привычное звучание: не «sale» а «сейл», не «coffee» а «кофе». Тем более что такой пример уже есть. Ранее российское подразделение Henkel начало писать названия знакомых брендов производителя русскими буквами: не Vernel, а «Вернель», не Bref, а «Бреф», не Persil, а «Персил», рассказывал DK.RU.