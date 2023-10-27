На бывшем заводе Volvo в Калуге будут выпускать грузовики «Урал»

Завод автоконцерна Volvo в Калуге сменил владельца, ранее активы были переданы бизнесмену Игорю Киму. Новым собственником называют бывшего владельца автозавода «Урал» в Миассе.

На бывшем заводе шведского автоконцерна Volvo в Калуге в 2023 г. году начнут выпускать российские грузовики «Урал», об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Также стало известно, что завод вновь сменил владельца.

На площадке одного из предприятий — бывшего завода Volvo — побывали с Альбертом Каримовым (прим.ред.: заместитель министра промышленности). Новый собственник — группа компаний «Промышленные инвестиции» — вступает в свои права. Ведутся переговоры с потенциальными промышленными партнерами. Одним из таких партнеров может стать автозавод «Урал». Первые грузовики будут выпущены уже в этом году, — сказал Шапша.

Производственная мощность завода Volvo в Калуге составляет 15 тыс. грузовых машин в год.

Губернатор добавил, что в области расположены три завода европейских компаний: Volkswagen, Volvo и «ПСМА Рус», которые из-за международных санкций пребывают в простое. По словам главы региона, уже сделаны первые шаги для возобновления сборки автомобилей и на бывшем заводе Volkswagen.

Напомним, в сентябре 2023 г. Минпромторг передал все дочерние структуры шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, под контроль бизнесмена Игоря Кима. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, сделка по передаче активов Volvo в России не включала опцион на обратный выкуп, рассказывал DK.RU. Тогда эксперты отмечали, что вряд ли бизнесмен останется конечным бенефициаром, так и произошло.

Новый владелец завода Volvo в России — группа «Промышленные инвестиции» — была создана в мае 2023 г., собственники компании не раскрываются. Как пишут «Ведомости», в состав группы входит в том числе ООО «СДМ», которое связано с Дмитрием Стрежневым. Последний, в свою очередь, до мая 2023 г. владел автозаводом «Урал» в Миассе. Весной этого года он продал акции менеджменту компании.

Напомним, что ранее автозавод «Урал» входил в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски, а в 2020 г. перешел под контроль «Объединенной машиностроительной группы» (ОМГ) Дмитрия Стрежнева.

Как рассказывал DK.RU, автоконцерн Volvo прекратил деятельность в России весной 2022 г. В финансовом отчете менеджмент отмечал, что заложил резерв под обесценение своих активов в России в размере 4,1 млрд шведских крон (36,2 млрд руб.).