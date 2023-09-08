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Активы Volvo в РФ перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима

Активы Volvo в РФ перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима
Иллюстрация: Инвестиционный портал Калужской области

Совладельцами предприятия по-прежнему числятся шведские компании, однако во главу уже поставлен российский менеджмент. В Минпромторге надеются, что калужский завод вскоре возобновит работу.

#САНКЦИИ#ИСХОД#НОВОСТИ

Все дочерние структуры шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима, пишет «Интерфакс». Минпромторг подтвердил передачу активов и обозначил вектор дальнейшего развития предприятий.

Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ЕГРЮЛ, российский бизнесмен получил контроль в одной из «дочек» Volvo — ООО «Стоков Конструкция». Компания занимается лизингом, производством и сбытом спецтехники.

Гендиректором завода Volvo Trucks (АО «Стоков Машинное Оборудование») стал Алексей Санников, который является первым зампредом правления «Экспобанка» (принадлежит Игорю Киму). При этом совладельцами предприятия по-прежнему числятся AB Volvo (75%) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25%).

Производственная мощность завода составляет 15 тыс. грузовых машин в год, но с февраля 2022 г. он простаивает из-за санкций.  

Еще один партнер по бизнесу Игоря Кима — Никита Ряузов возглавил лизинговую компанию Volvo AB (ООО «Стоков Финансовые Услуги»). Организация профилируется на финансовом лизинге силовых машин, грузовиков и автобусов Volvo и Renault Trucks. Интересно, что ООО «Стоков Финансы» в большей части все еще принадлежат шведскому концерну, в частности — VFS International AB (99,88%) и Volvo Financial Services GmbH (0,11%).

Автоконцерн Volvo ранее в финансовом отчете отмечал, что заложил резерв под обесценение своих активов в России в размере 4,1 млрд шведских крон (36,2 млрд руб.).

Как рассказывал DK.RU, многие компании объявили об уходе из России в 2022 г. на фоне напряженной политической ситуации и в рамках санкционного сдерживания. Некоторые планировали продать активы в России, но правительство РФ обязало компании из недружественных стан продавать бизнес в России с большим дисконтом и выплатами в бюджет. В итоге часть сделок не состоялась.  

О продаже активов в России ранее заявили такие компании, как Volkswagen, Henkel, Magna International, McDonald’s, Valio, Reebok, Decathlon и др. Например, Volkswagen продал все свои российские активы за 125 млн евро, рассказывал DK.RU. Компания Starbucks продала активы в России, по оценкам экспертов, примерно за 1 млрд руб. Стоимость бизнеса производитель продуктов питания Valio в России оценивалась в несколько миллиардов рублей.

Хотели, но не продали бизнес в РФ Danone и Carlsberg Group. В июле Владимир Путин подписал указ, согласно которому их российский бизнес был передан под управление Росимуществу.    

Крупнейшие европейские компании, которые ушли с рынка России после начала спецоперации на Украине, потеряли порядка €100 млрд, рассказывал DK.RU.  

Автор: Екатерина Тарханова
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