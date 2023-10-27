На Урале мужчины-меломаны живут в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске

Аналитики Yota оценили объем музыки на одного слушателя в месяц в конкретном городе России и отметили рост трафика российских музыкальных сервисов на 36%.

Среди городов Урала в «Индексе меломана» лидирует Тюмень, следом идут Екатеринбург и Челябинск. А вот среди городов России первые шесть строчек топ-30 заняли города Сибири, на первом месте рейтинга оказался Томск.

За 2023 год популярные российские музыкальные стриминги нарастили аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на 36%. После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов и начавшихся сложностей с оплатой подписок многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% аудитории и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а Apple Music недосчитался 15% слушателей и 41% трафика соответственно.

Наибольший прирост за год показал «Звук»: число его пользователей увеличилось в 5,2 раза, а трафик вырос на 170%. На втором месте по динамике — «Яндекс Музыка»: аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза, а трафик — в 2,5 раза. Основной прирост слушателей произошел за счет пользователей старше 25 лет.

Две трети новых пользователей российских музыкальных сервисов — мужчины. По объему потребляемого трафика мужчины также впереди, они слушают музыку почти на треть активнее.

В десятку самых популярных смартфонов для прослушивания музыки вошли сразу девять моделей Apple (от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max) и одна модель Xiaomi — Redmi 9С NFC.

Отметим, что общее число людей, которые слушают музыку онлайн в России, во втором квартале 2023 г. было оценено в 44,9 млн, а год назад — в 45,5 млн. Причем 12,9 млн человек платят за музыкальный контент (это может быть постоянная подписка на сервис или разовая покупка трека).