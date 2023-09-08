44,9 млн россиян слушают музыку и готовы за нее платить, невзирая на санкции

Россияне выбирают иностранные музыкальные сервисы, несмотря на проблемы с доступом и оплатой. Это единственная возможность услышать западные новинки и ушедшие из РФ группы.

Общее число людей, которые слушают музыку онлайн в России, во втором квартале 2023 г. было оценено в 44,9 млн, а год назад — в 45,5 млн. Причем 12,9 млн человек платят за музыкальный контент (это может быть постоянная подписка на сервис или разовая покупка трека).

Наиболее популярным сервисом в России, по данным исследования проекта Mediascope BrandPulse, остается «Яндекс.Музыка». Его доля по сравнению со вторым кварталом 2022-го выросла на 2 п.п., до 73%. Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в нем участвовали люди в возрасте 14–64 лет, проживающие в российских городах с населением от 100 тыс. человек. Всего было опрошено 51,7 млн человек.

Доля «Музыки ВКонтакте» увеличилась на 4 п.п., до 67%. При этом доля «Музыки в Одноклассниках» (существует с 2011 г.) во втором квартале этого года составила 29%, «МТС Музыки» (с 2016 г.) — 11%, немецкого сервиса SoundCloud — 6%.

Чем моложе слушатель, тем больше вероятность, что он готов платить за качество звука и удобный интерфейс, рассказал Mediascope BrandPulse. Так, среди людей 14–34 лет слушают музыку за деньги 37%, среди людей 35–44 лет — 24%, среди 45–54-летних — 16%, а среди 55–64-летних — только 10%.

Доля YouTube Music от общего числа слушающих музыку в России составила 37%. Показатель снизился на 16 п.п. по сравнению с тем же периодом прошлого года, но вырос на 4% по сравнению со значением первого квартала. Также сократилась доля Apple Music и сервиса «Звук», но оба сохранили заметные позиции, занимая 12 и 11% соответственно. При этом сервис Apple Music в последние месяцы работает с перебоями. В отзывах в App Store пользователи жалуются, что проигрывание песен «зависает», пропадает список сохраненных треков, происходит внезапное списание денег и др.

Доля Apple Music по сравнению с первым кварталом выросла на 2 п.п. В случае сервисов YouTube Music и «Звук» произошел «скачок», вызванный внешними факторами (ребрендингом или сменой логотипа у каждого из сервисов — эти параметры существенно влияют на узнаваемость бренда в ходе исследования).

Зарубежные музыкальные сервисы Deezer и Spotify проект BrandPuls не оценивал. Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов обратил внимание на проблему отсутствия в статистике Mediascope данных об аудитории Spotify и Deezer, без которых рынок не оценить полностью. По итогам 2020 г. «МегаФон» сообщал, что Spotify занимал у российской аудитории третье место по популярности с долей 12,1% по аудитории, тогда как у Apple Music и YouTube Music было 10,2 и 1,6% соответственно. В то же время Сафронов замечает, что локальные музыкальные платформы в мире имеют лишь несколько стран, а в России их даже несколько:

Но их репертуар сейчас заметно ограничен — пропала основная часть международного, в первую очередь англоязычного, контента в связи с уходом тройки ведущих международный лейблов, большая часть весьма популярного в России украинского контента, а также ряд заметных российских исполнителей. Многое из этого (хоть и не все) можно найти на зарубежных платформах — конечно, пользователи стремятся получить недостающее.

В конце 2021 г. всех удивил взлет Spotify, который очень быстро после своего старта в России стал самым обсуждаемым в руссскоязычных соцмедиа музыкальным сервисом, согласно исследованию Brand Analytics, рассуждает директор по стратегическим коммуникациям этого агентства Василий Черный:

Это было неожиданно, так как сервисы музыки от VK и «Яндекса» уже были весьма популярны и распространены в России. На слуху был также «Сберзвук», использовались такие зарубежные сервисы, как SoundCloud, YouTube Music, TIDAL, Deezer. Сейчас ситуация изменилась. Пользование зарубежными сервисами очевидно снизилось, но не обнулилось — многие российские пользователи завели себе карты иностранных банков или нашли другие способы оплаты зарубежных сервисов. В то же время «Яндекс.Музыка», и «VK музыка» очень развитые и удобные сервисы. Они входят в комплексные подписки, успешно продвигаются и удовлетворяют запросам большинства пользователей.

Эксперты считают, что часть аудитории «обратилась к сервисам, находящимся вне легальной зоны», то есть к пиратам. После начала специальной военной операции на Украине ряд иностранных сервисов заявил об уходе из России. В частности, письма о завершении работы своим подписчикам в марте прошлого года разослал Deezer. С середины апреля перестал работать Spotify.