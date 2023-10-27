В России вышел уникальный каталог икон середины XVII – начала XX веков

Его представили ведущие российские и зарубежные эксперты. Презентация прошла в Великом Новгороде. В книге систематизированы лучшие образцы русской иконописи, вывезенные за границу.

В Музее изобразительных искусств Великого Новгорода прошла презентация каталога «Русская икона середины XVII – начала XX веков. Коллекция Олега Кушнирского». Каталог представили генеральный директор Новгородского государственного музея-заповедника Сергей Брюн, советник генерального директора Исак Фрейдман, эксперт и хранитель коллекции поздней иконописи Государственного Эрмитажа Анна Иванникова, коллекционер Сергей Ходорковский и сын коллекционера Илья Кушнирский.

Коллекция уникальна тем, что все иконы были собраны за рубежом. Фотограф и искусствовед Олег Кушнирский, живущий в США, решил систематизировать лучшие образцы русской иконописи XVII – начала XX, которые были вывезены из России за границу.

Многие из икон в собрании бесследно исчезли после революции на долгие годы. Советские искусствоведы не интересовались их судьбой, так как период их создания является «поздним» в истории русской иконописи. Предпочтение отдавалось средневековым работам иконописцев. Поздняя русская икона выжила благодаря спросу со стороны европейских и американских коллекционеров.

Памятники, которые уходили за рубеж как сувенир «а ля рюсс», теперь не в чьих-то гостиных или антикварных салонах, не на рынке. Они собраны в единую целостную коллекцию. И если коллекцию невозможно вернуть, то очень трогательно, что коллекционер вложил свои силы, свои средства в то, чтобы в России появилась книга, посвященная этим иконам, чтобы эта книга стала платформой для замечательных русских и русскоязычных исследователей, авторов, чтобы эти памятники в виде книги вернулись домой, и чтобы они по обеим сторонам океана, по разным сторонам границ свидетельствовали о бесконечной вариативности, о бесконечной, затейливой, многогранной красоте русской иконы, — отметил Сергей Брюн, генеральный директор Новгородского музея-заповедника.

Авторами издания стали специалист по русской иконописи ХVII — начала ХХ века Анна Иванникова, искусствовед, профессор Университета Чепмена (Калифорния) доктор Венди Салмонд и израильский социолог и культуролог доктор Алек Д. Эпштейн. Каталогизацию коллекции Анна Иванникова провела вместе редактором книги, искусствоведом Софией Бириной.

«Поздняя икона в целом относительно недавно привлекла внимание специалистов-исследователей, при этом иконопись Палеха, Мстеры всегда ценилась. Мы можем наблюдать на страницах этого каталога как раз обилие икон из этих иконописных центров, что вполне объяснимо. Заинтересованный читатель может открыть для себя интересный мир «русского благочестия» среднегородской купеческой среды. Подобного рода произведения преимущественно заказывались для зажиточной прослойки общества, не все могли их себе позволить. Но при этом они отличались традиционностью исполнения. Это также выдает вкусовые предпочтения, скажем так, самой консервативной части общества. Иконы удивительны тем, что они дают нам многообразие и вариацию сюжетов», — отметила Анна Иванникова.

Книга — не просто каталог. В ней рассказывается о пути русских икон в Америку, об их истории и судьбе в связке с судьбами их владельцев, о том, как собиралась коллекция. Это собрание произведений русского религиозного искусства, ранее недоступных вниманию широкой публики, Посвятив своему делу долгие годы, Олег Кушнирский оберегал и спасал от забвения прекраснейшие русские иконы, находя их и в далеких селах и деревнях, и на антикварных рынках всего мира.

Эксперты отметили, что экспонаты коллекции являются одними из самых ярких примеров русской иконописи XVII–XX столетий.

Презентация каталога также запланирована в Угличе и Екатеринбурге.

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