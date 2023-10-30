В ноябрьские праздники в Екатеринбурге стартует II Фестиваль советской культуры «СВД»

Организаторы планируют показать режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев», редкие исторические кадры революционного Екатеринбурга. Самые интересные мероприятия фестиваля — на DK.RU.

В ноябрьские праздники в Екатеринбурге начинается II ежегодный Фестиваль советской культуры «СВД». В этом году фестиваль откроет народный артист России Николай Бурляев.

4 ноября в 16:00 он представит в Доме кино режиссерскую версию «Андрея Рублева» — легендарного фильма Андрея Тарковского.

5 ноября в 16:00 в конференц-зале Храма-на-Крови пройдет творческая встреча с Николаем Бурляевым. Актер и режиссер покажет киноленту «Боже! Чувствую приближение твое!». Основа фильма — исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева.

6 ноября в 14:00 в Пространстве «Фонд» на Белинского, 19, продемонстрируют редкие исторические кадры революционного Екатеринбурга. Как уральский город пережил бурные события, расскажет историк, «Учитель года — 2011» Алексей Гончаров.

На второй неделе фестиваля ожидаются следующие мероприятия:

— «Соцреализм — это миф? Что скрывала советская живопись?» На эти вопросы ответит основатель фестиваля «Стенограффия», историк искусств Евгений Фатеев. Иллюстрированная встреча пройдет в Пространстве «Фонд» 9 ноября, в 19:00.

— Показ кинофрагментов «Репетиция перестройки? Советская экономика в позднесоветском кино» состоится 11 ноября, в 14:00 — при участии культуролога Георгия Цеплакова и социолога Андрея Коряковцева — в Пространстве «Фонд».

Также в рамках фестиваля пройдут встречи с главным экспертом по русскому космизму Анастасией Гачевой, поэтом Андреем Санниковым и историками советского периода. Запланированы спецпоказы фильмов «Баллада о солдате» режиссера Григория Чухрая и мультфильма «Остров сокровищ» режиссера Давида Черкасского.

Фестиваль «СВД» проходит при поддержке «Екатерининского общества» и Пространства «Фонд». Куратор фестиваля Дмитрий Красноухов. Для получения более подробной информации, вы можете подписаться на группу Фестиваля в ВК и Telegram.

Напомним, что с 1 по 5 декабря в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль киношкол «Кинопроба». Это шанс заявить о себе для начинающих режиссеров и аниматоров России и представителей международного киносообщества.

Дело в том, что фестиваль проводится специально для учащихся и выпускников киношкол. В этом смысле у него нет конкурентов и аналогов. Особенность уральского фестиваля еще и в том, что он одновременно является практикумом. Здесь не только выбирают лучших, но и учат желающих. Для этого в Екатеринбург приезжают известные режиссеры, операторы, мультипликаторы, представители других кинопрофессий.

Лилия Немченко, директор фестиваля, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, доцент УрФУ, в беседе с DK.RU показала его ретроспективу и рассказала, кто приедет на фестиваль в этом году.

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