«Газпром» планирует купить 40% компании-производителя автомобилей Aurus

Сейчас производство Aurus убыточно, с 2019 г. на учет по всей стране поставлено всего 114 автомобилей данной марки. Эксперты говорят, что Aurus может наладить производство более дешевых машин.

«Газпром» может войти в капитал производителя люксовых автомобилей Aurus, пишут «Ведомости» со ссылкой на три осведомленных источника.

Принципиальное решение в отношении компании на правительственном уровне принято, рассказал один из источников. По словам другого, «Газпром» получит до 40% автопроизводителя от его крупнейшего акционера — подведомственного Минпромторгу госинститута ФГУП НАМИ.

По информации издания, сделка будет денежной, поскольку Aurus нужны инвестиции для развития своего автомобильного проекта.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев рассказал, что на данный момент автомобильное производство Aurus убыточно, так что приход «Газпрома» следует расценивать как прямую финансовую поддержку:

Aurus был бы рентабельным при продажах от 500 машин в год. Двигатель и коробка передач для них сейчас — это мелкосерийная, почти штучная продукция, — отметил он.

При этом эксперт полагает, что «Газпром» вряд ли входит в состав акционеров с целью производства люксовых автомобилей. Вероятнее всего, в скором времени у Aurus может появится «восточный партнер», который поможет наладить производство более дешевых автомобилей под брендом компании.

Как пишет издание, с 2019 г. на учет в России было поставлено 114 автомобилей Aurus.

Напомним, что производство Aurus берет начало в 2013 г., когда правительство поручило НАМИ разработать семейство автомобилей для перевозки первых лиц страны. Власти выделили на проект 12,4 млрд руб. В 2017 г. на базе «НАМИ-авто» было создано ООО «Аурус» (от латинского aurum, «золото», и Russia — «Россия»).

Сегодня НАМИ владеет 63,5% Aurus, арабский фонд Tawazun — 36%, еще 0,5% у производителя «Соллерс». На данный момент серийное производство Aurus налажено в татарстанской особой экономической зоне «Алабуга».

В 2019 г. на авиасалоне МАКС был представлен вертолет «Ансат Aurus» от Казанского вертолетного завода с салоном повышенной комфортности. В 2021 г. компания представила в Дубае Aurus Business Jet на основе самолета SSJ100. В сентябре 2023 г. «Газпром тех» выкупила казанскую «Аурус-аэро», которая произвела вертолет и самолет под брендом Aurus.

В мае 2023 г. Минпромторг, «Газпром» и Объединенная судостроительная корпорация подписали соглашение о сотрудничестве по производству судна премиум-класса «Аурус-марин».

Напомним, что ранее бренд Aurus вошел в ограниченный список марок автомобилей, которые смогут приобретать чиновники для служебного пользования, сообщал DK.RU.