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29 октября в области произошло 61 ДТП, трасса Екатеринбург-Пермь до сих пор стоит в пробке

29 октября в области произошло 61 ДТП, трасса Екатеринбург-Пермь до сих пор стоит в пробке
Иллюстрация: ru.freepik.com

Утренние автобусы не добрались до пункта назначения. Междугородные пассажирские перевозки приостановлены. Ночью было ограничено движения для грузовиков — они не могли подняться в гору близ Волчихи.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Вечером 29 октября на трассах Свердловской области произошла 61 авария. 14 из них с пострадавшими. 23 человека получили травмы, трое погибли.

Почти 200 километров трассы Пермь-Екатеринбург перекрыла ГИБДД Свердловской области. Для грузовиков и пассажирского транспорта ограничили движение от Красноуфимского района до Екатеринбурга — со 160 по 352 километр. Причина — неблагоприятные погодные условия, то есть сильный снегопад и ветер, из-за которых видимость на дороге затруднена, грузовики не могли преодолеть подъем на трассе недалеко от г. Волчиха.

Проблемы на пермской трассе начались еще в пять вечера — тогда водители писали, что из-за снегопада грузовики не могли заехать в горку близ Волчихи, из-за чего скопилась огромная пробка. Пассажирским автобусам пришлось объезжать пробку через старую первоуральскую дорогу, но и там, как сообщали читатели, было не лучше, — пишет revda-info.ru.

Сейчас отменены некоторые междугородние рейсы: закрыто движение от Первоуральска до Ревды. Как сообщили на автостанции, на трассе гигантская пробка. Предыдущий автобус, который выехал в шесть утра, до сих не добрался до пункта назначения.

«Отправлять пассажиров сейчас, чтобы они четыре часа стояли в пробке, — это бессмысленно, поэтому мы отменяем рейсы. Трасса стоит», — рассказали Е1 на автостанции Первоуральска.

Читайте также на DK.RU: Реконструкцию трассы Екатеринбург-Тюмень отложили. Причина в финансах.

Автор: Татьяна Юстус
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