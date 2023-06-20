Реконструкцию трассы Екатеринбург — Тюмень отложили. Причина в финансах

Движение по трассе собирались запустить в 2024 г. Но планы изменились: «Уралуправтодор» обещает полностью завершить реконструкцию автодороги Р-351 лишь в 2026-м.

Длина трассы Екатеринбург — Тюмень составляет 329 км, из них 289 км проходят по Свердловской области, 40 км — по Тюменской.

План реконструкции трассы включает комплекс работ:

строительство участков в обход сел Малые Брусяны и Мезенское, рабочего поселка Белоярского и города Богдановича (общая протяженность 69 км);

расширение ряда участков автодороги с двух до четырех. После реконструкции вся трасса Р-351 должна стать четырехполосной;

обновление барьерных ограждений;

модернизацию мостов и путепроводов через железную дорогу;

возведение надземных пешеходных переходов.

Модернизация автодороги проводится в рамках развития транспортного коридора «Восток». Как сообщили в «Уралуправтодоре», сейчас идет процесс подготовки территории к строительству, в том числе, выкуп земельных участков и переустройство инженерных коммуникаций. Работы по реконструкции будут завершены в 2026 г., на два года позднее, чем планировалось.

В связи с необходимостью приоритизации проектов дорожной деятельности и перераспределением ранее доведенных бюджетных средств принято решение о переносе сроков реконструкции автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень на 2026 год, — прокомментировали в пресс-службе компании (цитата по «Интерфакс»).

Ранее DK.RU сообщил, что расходы федерального бюджета неизбежно ждет «приоритизация». Это подтвердили высокопоставленные чиновники на Петербургском международном экономическом форуме. Так, по мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, расходы нужно резать не по всем направлениям, а избирательно.

Худший случай — это пропорционально всем резать [расходы], это мы нигде не достигнем результата. <…> [но если не повышать налоги] тогда надо резать расходы, надо решиться либо на то, либо на другое — иначе не бывает, — подчеркнула она.

Список неэффективных и избыточных статей расходов, не помогающих трансформации экономики, предстоит составить Минфину и Минэку. Проект бюджета на 2024–2026 гг. с урезанными статьями расходов Минфин должен подготовить к сентябрю.

Напомним, что в этом году российские власти ввели разовый сбор с бизнеса. Они ожидают получить таким образом около 300 млрд руб. Под дополнительный налог попадет сверхприбыль, полученная компаниями в 2021–2022 гг.