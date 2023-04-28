Единоразовый сбор с бизнеса — Силуанов рассказал, кто заплатит первым

Платеж коснется только десятой части налогоплательщиков. Есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, что зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году.

Минфин в ближайшее время уточнит детали единоразового налогового платежа, который заплатит российский бизнес, сообщил глава министерства Антон Силуанов. Взнос в федеральный бюджет можно будет выплатить в размере 5% в 2023 г. или 10% — в 2024-м:

Сбор построен таким образом, что мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построить таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 г., 5% — в этом. Есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, что зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем.

Платеж коснется только десятой части налогоплательщиков, пишет Коммерсантъ. Исключения для нефтегазовой и угольной отраслей, а также малого и среднего бизнеса в проекте сохранятся. При этом изменений разового платежа в бюджет для отдельных компаний не будет, так что для тех, кто хочет сэкономить, есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, который зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году.

Разовый сбор с бизнеса обсуждается в правительстве последние месяцы. Российские власти ожидают получить таким образом около 300 млрд руб. Под дополнительный налог попадет сверхприбыль, полученная компаниями в 2021–2022 гг., рассказал DK.RU. «Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для бизнеса. Поэтому надо с удовольствием принять это решение», — мотивирует бизнесменов Силуанов.