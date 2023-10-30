Мобильные операторы отменят платную раздачу интернета. Но не все. Кто отказался?

Операторы в этом году неожиданно для абонентов стали брать плату за раздачу трафика с мобильных устройств. Цена такой услуги до 50 руб. в сутки. ФАС посчитала действия операторов незаконными.

Операторы сотовой связи «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Tele2 перестанут брать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС):

В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств, трое из них — «Мегафон», «Вымпелком» и Теlе2 — сообщили о готовности его исполнения, — рассказал в пресс-службе ФАС.

В ведомстве добавили, что МТС отказались менять условия для клиентов и настаивают, что не видят в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

Напомним, что в сентябре ведомство обязало «большую четверку» — «Мегафон», «Вымпелком», Теlе2 и МТС — отменить плату за раздачу интернета.

У «Мегафона» раздача интернета стоила 90 руб. за 30 дней. У МТС 49 руб. в сутки, на новых тарифах Tele2 платная опция для раздачи интернета стоила 30 руб. в сутки или 100 руб. в месяц. У «Билайна» стоимость раздачи составляла около 99 руб. в месяц.

По данным антимонопольного органа, «Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах для абонентов с 23 октября 2023 г. В Tele2 сообщили, что отменят плату для новых подключений с 22 ноября, а для действующих абонентов — с 19 декабря. «Билайн» до декабря 2023 г. также прекратит взимать плату за раздачу по тарифным планам с безлимитным интернетом.

Депутат Госдумы Яна Лантратова отметила, что предписания ФАС должны строго исполняться сотовыми операторами:

Для тех, кто пытается всех перехитрить, у антимонопольной службы достаточно рычагов воздействия.

Если компания исполняет предупреждение, то оперативно прекращается и нарушение. Если предупреждение не исполнено, то ФАС возбуждает дело, напомнили эксперты.

Ранее DK.RU рассказывал, что ранее ФАС возбудила несколько дел в отношении операторов связи из-за роста цен на тарифы. В среднем в этом году операторы повысили цены на архивные тарифы на 10-15% и говорят, что рост продолжится.