Антимонопольщики ведут следствие против операторов связи: ФАС угрожает «МегаФону»

Компания пока не получала официального уведомления от ведомства, однако должна будет выплатить значительный штраф. Действия «МегаФона» могут привести к ущемлению интересов потребителей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора связи «МегаФон» из-за роста тарифа, пишет РБК. Теперь ему грозят большие штрафы. Как напомнили в ФАС, в декабре 2022 г. было начато расследование из-за повышения тарифов рядом операторов. Ведомство сочло обоснованным рост тарифов у «Теле2» и «Билайна» после того, как компании предоставили антимонопольной службе соответствующие объяснения. Операторы связывали тарифные изменения с ростом затрат.

В то же время финансовая отчетность «МегаФона» свидетельствует о «значительном снижении расходов оператора и росте чистой прибыли», и это при росте цен на услуги связи в этом году для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%:

В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «МегаФон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей.

Как заявили в «МегаФоне», компания пока не получала официального уведомления от ведомства. «Мы по-прежнему ждем официального документа от ФАС, однако понимаем, что ведомство в своих публичных заявлениях говорит о повышении архивных тарифов, которое мы провели в январе 2023 года», — сообщили в компании. Компания мотивирует рост цен на архивных тарифах тем, что прежняя стоимость «не отвечает текущим затратам на поддержание и модернизацию инфраструктуры связи»:

Совокупный рост стоимости наших услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил 2,8%, что не только значительно ниже уровня инфляции, но и не компенсирует и половины роста затрат, которые мы несем на оказание услуг связи.

В октябре прошлого года ФАС уже возбуждала антимонопольное дело против «МегаФона», тогда оператор повысил тарифы для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. В декабре, по мнению ФАС, компания необоснованно повысила стоимость услуг. Рост затрат компании не соответствовал росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. «МегаФону» было предписано снизить тарифы «до экономически обоснованного уровня». «Мы представили в ведомство полное обоснование повышения тарифов, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг. Принимать решение о дальнейших шагах мы будем после получения и изучения мотивировочной части решения ФАС», — заявил «МегаФон».

В середине сентября клиенты МТС получили «письма счастья» о росте цен на связь, рассказывал DK.RU. Решение о повышении тарифов связи минимум на 10-15% в МТС объясняют увеличением затрат на обслуживание оборудования из-за западных санкций, а также ростом трафика. Как и у «МегаФона», повышение коснется архивных тарифов.