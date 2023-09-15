Клиенты МТС получили «письма счастья» о росте цен на связь

Решение о повышении тарифов связи минимум на 10-15% в МТС объясняют увеличением затрат на обслуживание оборудования из-за западных санкций, а также ростом трафика.

Клиенты МТС начали получать смс-уведомления о росте цен как минимум на двух тарифах на 10-12% с конца сентября, пишет «Коммерсант». При этом в самой компании газете заявили, что речь идет об изменении ежемесячной абонентской платы на части архивных тарифов, но рост цен составит меньше десяти процентов.

В компании объяснили решение увеличением затрат на обслуживание оборудования. Напомним, после 24 февраля 2022 г. российские операторы сталкиваются с дефицитом оборудования для развития сетей из-за санкций и ухода западных компаний. При этом рост трафика вызывает у МТС необходимость инвестировать в расширение и модернизацию сетей.

Тарифы пересматривают и другие операторы. В марте 2023 г. «Мегафон» и «Билайн» сообщили части клиентов о повышении тарифов в среднем с 500 до 600 руб. и с 540 руб. до 595 руб. Клиенты «Билайна» заявляли о повышении цен с 23,3 до 27 руб. в сутки.

Yota с 22 сентября закроет некоторые архивные тарифы. Если у абонента был базовый тариф без пакетов минут и гигабайт, он сменится на базовый тариф домашнего региона. Если это архивный тариф с пакетом минут и гигабайт, абоненту сообщат дополнительную информацию. В Yota подчеркнули, что речи о повышении цен не идет.

В июне DK.RU стало известно о том, что с 2023 года операторы планируют ежегодно повышать цены на мобильную связь. Крупнейшие операторы считают необходимым повышать цены на тарифы мобильной связи ежегодно на 5% выше инфляции. Источники издания в правительстве рассказали, что участники рынка обсуждали повышение тарифов с премьером Михаилом Мишустиным 20 июня в рамках разговора о развитии отрасли связи до 2035 г.