«Цифры не всегда правы. Финансово устойчивое предприятие может быть непривлекательным»

Автоматизация бизнес-процессов значительно помогает при решении сложных задач, но все-таки оценка бизнеса — сложная и нестандартная задача, решить которую искусственный интеллект не в силах.

Искусственный интеллект проник во все сферы жизни человека. Кажется, что ему подвластно все, однако с некоторыми задачами ему справиться пока не под силу: без достаточного количества структурированных данных невозможно построить правильные модели.

Директор и основатель группы компаний «Априори» Сергей Козлов объясняет: несмотря на то, что в целом отрасль оценки накопила достаточно много открытой информации, искусственный интеллект пока способен автоматизировать только те интеллектуальные задачи, решение которых занимает у человека меньше секунды.

— В работе оценщика автоматизация может помочь при сборе данных, анализе реальных цен и ставок в динамике, сборе отраслевой и статистической информации.

Решение более сложных задач требует особого подхода и расчета. В процессе оценки бизнеса анализируется значительное количество нестандартных факторов, требующих особого внимания и проработки, например, безусловность сохранения определенных прав акционеров в случае продажи акций, когда имеет место непропорциональное распределение прибыли, а предусмотрены дополнительные права одного из акционеров, и они в обязательном порядке должны быть учтены при оценке акций.

Еще одним примером может быть возможная аффилированность и объединение при голосовании акционеров, тогда нужен анализ того, насколько они являются обособленными и потребуется ли применение надбавки за контроль или его отсутствие при оценке того или иного пакета акций.

Анализ возможной поправки на контроль включает в себя нечто большее, чем просто знание о величине пакета, поскольку сама величина оцениваемого пакета акций не всегда влечет за собой дополнительную плату за право контролировать предприятие.

Наиболее трудоемкий, но и самый достоверный подход к оценке действующего предприятия — доходный подход, который требует анализа целого ряда нестандартных вопросов.

В рамках данного подхода используются денежные потоки для оценки стоимости бизнеса и анализа перспектив его роста, а не чистая прибыль, которая по сути представляет собой доход собственников и не учитывает потребность вложений.

Денежные потоки основаны на доходах бизнеса до учета их распределения инвесторам, в ходе проведения работы необходимо также выявить денежные потоки, которые не учитываются в стоимости основной деятельности. Примером таких доходов могут быть проценты по депозитам.

Руководитель отдела оценки ООО «Оценочная компания «Априори» Анастасия Нежданова-Байковская добавляет: чтобы корректно распределить операционные и неоперационные доходы и расходы, оценщику необходимо понять, носят ли они постоянный характер, являются ли денежными или неденежными, а затем нетипичные и неоперационные доходы и расходы исключить из общей суммы денежных потоков.

— Бывают исключения, когда у предприятия нет операционной деятельности, например, это холдинговые компании, они занимаются управлением активов.

Стоимость такой компании также не может быть определена стандартным набором шагов внутри того или иного подхода к оценке.

Как правило, оценка холдинга осуществляется через оценку его дочерних компаний, и тогда необходимо построение консолидированных денежных потоков всей группы предприятий. Таким образом, приведенные примеры говорят о том, что формирование будущих денежных потоков — нетиповая задача, по которой невозможно прописать коды операций.

При применении сравнительного подхода к оценке бизнеса используется ряд стандартных мультипликаторов, но и здесь не обойтись без особого индивидуального подхода к оценке каждого предприятия.

Речь идет о том, что в российских реалиях корректно рассчитать некоторые мультипликаторы невозможно, и грамотнее будет проводить анализ только с мультипликаторами, которые рассчитываются на основе всего бизнеса.

Также зачастую оценщики сталкиваются с тем, что невозможно подобрать достаточное количество объектов-аналогов ввиду того, что в открытом доступе отсутствует информация по сделкам для компаний-аналогов.

Ну и, наконец, третий по значимости в оценке бизнеса затратный подход также не может быть выполнен без углубленного анализа. Для действующих предприятий в рамках данного подхода применяется метод чистых активов.

Наиболее ярким примером того, что явно не следует из простого анализа баланса в рамках метода, является анализ забалансовых счетов, которые по сути не оказывают влияния на финансовый результат компании (т.е. их влияние не может быть учтено в рамках доходного подхода), но требуют анализа при расчете с позиции затратного подхода. Оценщиком в процессе определения стоимости бизнеса затратным подходом следует рассчитать рыночную стоимость активов и обязательств.

При этом особого внимания требует корректировка обязательств, в т.ч. забалансовых, которые, как правило, представлены обеспечением кредитов и займов, залогами, поручительствами, гарантиями, выданным банкам.

В некоторых случаях анализ таких токсичных обязательств возможен, и он может оказать существенное влияние на итоговый результат оценки. Может быть выявлено, что предприятие, которое может показывать достаточно хорошее финансовое положение, на самом деле может быть непривлекательным.

Сергей Козлов добавляет, что результатом оценки бизнеса является стоимость собственного капитала:

Это стоимость, полученная путем применения сложных нестандартных задач, выполнение которых возможно лишь с частичной автоматизацией некоторых направлений внутри самого процесса оценки. Получение корректного результата в оценке бизнеса — это задача, которая неподвластна машине.

Эксперты согласны, что автоматизация бизнес-процессов значительно помогает при решении сложных задач, но все-таки их выполнение требует комплексного нестандартного подхода, который могут обеспечить только люди с высоким уровнем квалификации и с большим практическим опытом в данном направлении.

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