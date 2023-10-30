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Под Екатеринбургом планируют построить цех утилизации опасных медицинских отходов

Под Екатеринбургом планируют построить цех утилизации опасных медицинских отходов
Иллюстрация: Ъ-Урал

Цех должен разместиться вблизи ЕКАД. Проект вынесен на общественные обсуждения. Общая площадь сооружения — 2,3 тыс. кв. м. Производительность — более 2 тыс. тонн отходов в год.

#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Вблизи ЕКАД планируют построить цех утилизации опасных медицинских отходов. Проект вынесен на общественные обсуждения. В цехе будет перерабатываться более 2 тыс. тонн медицинских отходов в год, сообщает «Ъ-Урал».

По данным проектной документации, на первом этапе строительства планируют возвести двухэтажный цех площадью более 2,3 тыс. кв. м, а также пожарные резервуары. На втором этапе — стоянку для грузовых машин.

Как сказано в документации, цех не относится к объектам первой категории негативного воздействия на окружающую среду. Пожарная и санитарно-эпидемиологическая проверка одобрила строительство.

Участок уже принадлежит компании «Проперти энд Девелопмент». Для строительства цеха вид пользования земель должен перейти в категорию «специальная деятельность».

Напомним, что на Урале существует проект «Умная переработка», который поддержали на федеральном уровне.

Екатеринбургская компания «Смарт Рециклинг», которая развивает в городе систему раздельного сбора и переработки отходов, поделилась своим опытом на Российском экологическом форуме. Гендиректор компании Сергей Пугачев выступил с докладом и рассказал о примерах успешного внедрения системы в жилых комплексах, общественных и образовательных пространствах Екатеринбурга.

Кроме этого, на полях форума состоялось подписание знакового соглашения. Российский экологический оператор и «Смарт Рециклинг» договорились о совместной работе по развитию систем обучения многофракционному раздельному накоплению и переработке отходов по технологии проекта «Умная переработка». Сейчас стороны обсуждают конкретные шаги по сотрудничеству.

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Автор: Татьяна Юстус
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