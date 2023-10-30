Уральский проект «Умная переработка» поддержали на федеральном уровне

Российский экологический оператор и «Смарт рециклинг» договорились о совместном развитии проекта, который помогает жителям научиться сортировать отходы и снижает объем ТКО, вывозимых на полигоны.

Екатеринбургская компания «Смарт Рециклинг», которая развивает в городе систему раздельного сбора и переработки отходов, поделилась своим опытом на Российском экологическом форуме. Гендиректор компании Сергей Пугачев выступил с докладом и рассказал о примерах успешного внедрения системы в жилых комплексах, общественных и образовательных пространствах Екатеринбурга.

Кроме этого, на полях форума состоялось подписание знакового соглашения. Российский экологический оператор и «Смарт Рециклинг» договорились о совместной работе по развитию систем обучения многофракционному раздельному накоплению и переработке отходов по технологии проекта «Умная переработка». Сейчас стороны обсуждают конкретные шаги по сотрудничеству.

Как уже писал DK.RU, специальные системы для раздельного сбора отходов проекта «Умная переработка» стали появляться в Екатеринбурге полтора года назад. На площадки устанавливается от пяти до восьми контейнеров, в каждом из которых накапливается определенный вид отходов — твердый или мягкий пластик, макулатура, стекло, металлические отходы. Собранный материал отправляют компаниям-переработчикам и изготовителям готовой продукции — там вчерашние отходы получают вторую жизнь.

Проект отличается тем, что его команда не только организует сбор и переработку отходов, но и обучает горожан сортировке отходов. Например, в жилых комплексах, где устанавливают системы «Умной переработки», первые несколько дней на вопросы жителей отвечают экоконсультанты — дальше идет удаленная поддержка жителей через управляющие компании. Сами сортировочные комплексы снабжаются подробными инструкциями о том, как подготовить отходы к сдаче.

Мы проводим лекции и мероприятия в оффлайн и онлайн формате, формируем инфраструктуру, обеспечиваем прозрачность данных, ведя подробную морфологию и статистику собранных вторичных ресурсов в каждой точке, перерабатываем вторичные ресурсы, возвращая их назад в цикл производства, изготавливаем продукцию из вторичных материалов, наглядно иллюстрируя возможности переработки отходов, — поясняет Сергей Пугачев.

Проект «Умная переработка» реализуется совместно с Союзом отходоперерабатывающих преприятий УрФО, при поддержке правительства Свердловской области. Помимо жителей города в проект вовлекаются местные компании — с «Умной переработкой» уже сотрудничают РЖД, Сбербанк, УБРиР, СКБ Контур и другие организации Екатеринбурга.

Сейчас в городе работает девять экопунктов. За первый год работы проекта в Екатеринбурге собрали свыше 140 тонн вторсырья.

Ранее DK.RU также писал, что проект «Умная переработка» высоко отметили представители власти и бизнеса на Среднем Урале. Гендиректор Сергей Пугачев победил в номинации «Стартап» в конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга».

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