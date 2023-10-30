Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Владимир Путин собирает совещание. Главное

Причиной беспорядков стало прибытие в Дагестан рейса из Тель-Авива. По данным МВД, участниками протестов стало около 1,2 тыс. человек, 60 из них задержаны, возбуждены уголовные дела.

Вечером 29 октября в международном аэропорту Махачкалы начались беспорядки, пишет РБК. Десятки людей прорвались в здание международного терминала аэропорта и заблокировали его, затем толпа сломала двери и люди выбежали на взлетно-посадочную полосу. По оценке МВД Дагестана, участниками протестов стали около 1,2 тыс. человек.

Управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу пообещало установить личности всех, кто принял участие в беспорядках. По их словам, сделать это будет легко, поскольку аэропорт оснащен камерами видеонаблюдения.

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье 212 УК (массовые беспорядки, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы).

Причиной беспорядков стало прибытие в Дагестан рейса из Тель-Авива. СМИ сообщали, что участники беспорядков скандировали лозунги в поддержку Палестины, в руках у них были антиизраильские плакаты и флаги Палестинского государства. Активисты требовали изгнать граждан Израиля из республики.

Участники протеста пытались прорваться в самолет, а затем досматривали пассажиров и требовали у них паспорта, чтобы найти граждан Израиля.

В ходе беспорядков полиция применяла слезоточивый газ против толпы, на месте работали силовики. МВД установило более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и находятся в отделениях полиции. В результате столкновения с полицией пострадало больше 20 человек. Из них девять — сотрудники полиции.

В Росавиации заявили, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы было принято решение о его временном закрытии для обслуживания авиарейсов. К 22:20 аэродром аэропорта Махачкалы был «освобожден от несанкционированно проникших граждан», уточнили в Росавиации. Изначально планировалось, что аэропорт не будет отпускать и принимать рейсы до 6 ноября, однако позже в Росавиации сообщили, что авиасообщение возобновят уже 31 октября.

В Red Wings рассказали, что перенаправили рейсы в Минеральные Воды. В «Победе» сказали, что отправили свой борт во Владикавказ. «Аэрофлот» сообщил, что вместо Махачкалы рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга будут направляться в Грозный.

В аэропорту был создан штаб «в связи с общественно-политической ситуацией», его возглавил глава Дагестана Сергей Меликов. Он осудил произошедшее и назвал это грубым нарушением закона.

Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали, — написал он в своем Telegram-канале.

Также Меликов заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы курировались из Украины. По его словам, тelegram-канал «Утро Дагестана» «администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет».

Утром 30 октября глава Дагестана отметил, что обстановка в республике уже спокойная, и подчеркнул, что «расшатывания ситуации» в регионе не будет. Произошедшее накануне он назвал предательством.

Вчерашняя акция — это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне специальной военной операции. Получается, они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага, — пояснил он.

Также Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы «отмыться от позора и принять участие в специальной военной операции либо в составе добровольческих подразделений, либо заключить контракт с Вооруженными силами».

Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев выступил против ненависти и нетерпимости и сказал, что переживает «за мусульман, которые сейчас гибнут в Палестине». Он добавил, что понимает возмущение людей, но выразил мнение, что штурмом аэропорта и погромами проблемы решать нельзя.

На фоне событий в Махачкале канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля выпустили совместное заявление. В нем говорится, что Израиль следит за событиями в Дагестане и ожидает, что российские правоохранительные органы защитят евреев.

Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы будут защищать безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились.

Ранее в выходные произошел пожар в еврейском центре в Нальчике, Кабардино-Балкария. На стенах центра оставили антисемитскую надпись. Кроме того, на выходных больше 30 человек доставили в отдел полиции в Карачаево-Черкесии за участие в стихийном митинге в поддержку Палестины.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин получает доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова. Глава государства готовится провести большое совещание из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы:

Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане. Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события являются результатом действия извне. И, конечно, на фоне ужасающих кадров гибели детей в секторе Газа недоброжелателям очень легко провоцировать людей. Президент планирует сегодня ориентировочно в 19:00 провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества, — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Добавим, что беспорядки проходят на фоне палестино-израильского конфликта, который начался 7 октября. В тот день палестинцы нанесли массированный ракетный удар по израильским позициям, в том числе по Тель-Авиву, рассказывал DK.RU.