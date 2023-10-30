«Счастье такое долго продлиться не может». Наталья Зубаревич о росте ОПК и строек на Урале

Экономист прогнозирует спад оборонной промышленности уже в 2025 г. А также отмечает, что государство не сможет долго покрывать растущую разницу между реальной и льготной ставкой по ипотеке.

Профессор МГУ, доктор географических наук Наталья Зубаревич в интервью ЕАН поделилась мыслями о будущем экономики Урала. Публикуем выдержки из этого материала.

Гособоронзаказ сыграл рост драйвера в некоторых отраслях промышленности. Урал на фоне этого более легко приспособился к новым условиям рынка, чем другие регионы. Потому что здесь исторически много оборонки и черной металлургии. Но финансирование оборонной отрасли пойдет на спад с 2025 г., считает эксперт. Это значит, что «жировать» осталось недолго.

Последние данные, которые у меня есть по промышленности за восемь месяцев 2023 г., показывают, что рост обрабатывающей промышленности в Свердловской области произошел почти на 15%, в Челябинской — на 14,5 % и в даже в Оренбургской, где оборонки меньше, — на 8,6 %, — отмечает эксперт.

Она считает это следствием бурного роста гособоронзаказа. Однако не все отрасли промышленности пошли вверх. Некоторые вовсе не смогли адаптироваться и не вышли из кризиса.

«Гособоронзаказ, как видим, сыграл роль драйвера в некоторых отраслях. Но другие промышленности, например, автомобильная, — это минус 10-15 % по регионам, где они есть, по самим производствам — по-прежнему в два раза ниже, чем до февраля 2022 г. Лесопереработка до конца из кризиса не вышла, у нее основной рынок сбыта все же европейские страны. Везти по железной дороге — просто места нет на них там, Транссиб в сторону Китая забит. У лесопереработчиков гигантские логистические издержки. А они не настолько прибыльны, чтобы покрыть эти резко выросшие затраты на дорогу товара к потребителю», — рассказала Наталья Зубаревич.

Она добавляет, что планомерное сокращение расходов на оборонку, очевидно, начнется с 2025 г. Следовательно, шиковать осталось недолго.

Как сказал нам министр финансов Силуанов, расходы на оборону в 2023 г. — 6,5 трлн руб., а в будущем — 10,8 трлн руб., расходы на национальную оборону в 2024 г. запланированы в 6% ВВП. Так что ваши регионы, если верить федеральному бюджету, еще и в будущем году жировать будут… Но у меня детский вопрос — а как долго будет продолжаться праздник финансирования-то? Уже в 2025 г. в объемах бюджета спад расходов на оборону, в 2026-м и того меньше будет. Эти деньги я не рискнула бы назвать стабильными, — комментирует она ситуацию роста промышленности.

Что касается строительства, то эксперт отмечает: Екатеринбург просто бежит впереди всех, в среднем по стране рост на 9%, у нас — почти 13%. По Челябинску — 3%.

«В целом ввод жилья к августу вышел в положительную зону: и в Свердловской области, и в Оренбурге рост составляет 13%. Конечно, в этих показателях могут скрываться и дачи, и индивидуальное жилищное строительство. Строительная сфера показывает существенные результаты благодаря в том числе программам льготного ипотечного кредитования. Мы сейчас видим, что на первичном рынке оплата более 80% квартир происходит с привлечением ипотечных кредитов, полученных по льготным и семейным программам», — комментирует она.

Однако экономист отмечает, что превалирующая доля ипотечного кредитования при покупке квартир означает, что и стройку тоже поддерживает бюджет. Ведь разницу между реальной ставкой и льготной покрывает он.

Долго такое счастье продлиться не может — когда ставка рефинансирования 6-7%, это можно как-то перекрывать, а когда 13%, то, извините, затраты на казну слишком велики. Они подползают к половине триллиона рублей, — заключила эксперт.

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