Неожиданно. Более 100 банков в РФ отчитались о значительном оттоке средств с депозитов

Сокращение средств на депозитах в отдельных банках происходит на фоне рекордных ставок по вкладам. Кроме того, по данным ЦБ, остатки на счетах населения растут и достигли 40,9 трлн руб.

Более 100 банков в России отчитались о снижении остатков на депозитах физических лиц с мая по сентябрь 2023 г., пишет «Коммерсант». Снижение на 10% и более показали 49 банков, у некоторых сокращение оценивается в разы.

Издание отмечает, что сокращение средств на депозитах ряда банков происходит на фоне рекордных ставок по вкладам и притока средств населения.

Лидером по снижению остатков на депозитных счетах розничных клиентов стал АБ «Россия». Согласно статистике, остатки на депозитах банка сократились на 41 млрд руб. или на 19,2%, до 173 млрд руб.

На втором месте по оттоку вкладов оказался ХКФ-банк, который потерял 10 млрд руб. или 8,4%.

На третьем месте — Ситибанк, где объем депозитов снизился на 9,35 млрд руб., или на 66%.

В АБ «Россия» изданию рассказали, что снятые с депозитов средства остаются в экосистеме банка:

На фоне роста возможностей в российской экономике, связанных в том числе с импортозамещением, некоторые частные клиенты предпочитают перенаправлять свои средства из вкладов в бизнес.

Существенное сокращение на депозитных и прочих счетах с мая по сентябрь произошло и в Райффайзенбанке. Отток средств составил 4,6 млрд руб., или 36%. В банке отметили, что не обеспокоены этим фактом и придерживаются «консервативного подхода в управлении ликвидностью, чтобы обеспечить клиентам надежный и качественный сервис».

При этом крупнейшие банки страны фиксируют значительный прирост средств населения на вкладах и депозитах. Так, лидером роста стал Почта-банк, остатки на счетах которого выросли 105,8 млрд руб. — почти в два раза.

Лидером по привлечению средств от населения стал Сбербанк, объем средств на счетах которого вырос на 1,3 трлн руб. Еще 2 трлн руб. прироста обеспечили системно значимые банки.

При этом средняя максимальная ставка по итогам второй декады октября достигла 11,4% годовых.

Согласно данным ЦБ, банковский сектор с начала года привлек существенный объем средств физлиц. Остатки на счетах выросли на 3 трлн руб. к началу октября, до 40,9 трлн руб. Депозиты составили 25,9 трлн руб., 15 трлн руб. представляют собой остатки на текущих счетах.

Ранее ЦБ говорил, что второй месяц подряд фиксирует сокращение объема средств граждан на счетах и рост на срочных вкладах. Этому способствует повышение ключевой ставки ЦБ. Как рассказывал DK.RU, 27 октября совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых. Это было четвертое повышение за год.