ЦБ предвосхищает ожидания. Ключевую ставку повысили до 15,00% годовых

Банк России повысил ключевую ставку в четвертый раз за год. Прогноз многих аналитиков совпал с решением регулятора. Как уточнил Центробанк, текущее инфляционное давление складывается выше ожиданий.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых в пятницу, 27 октября, сообщается на сайте регулятора. Банк предполагает, что по итогам 2023 г. годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. Прогноз многих аналитиков совпал с решением регулятора. Они ожидали повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.).

В SberCIB указали на необходимость срочного ужесточения денежно-кредитной политики. Там заявили, что это нужно для возвращения инфляции к целевому уровню. В сентябре Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. Тогда же он повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7%. Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о планах регулятора изучить на предстоящем в октябре заседании совета директоров необходимость в повышении ставки, а также рассмотреть широкий круг альтернатив.

В среднем за третий квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% во втором квартале), отмечается в релизе ЦБ. «Также вновь повысились инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы, но на среднесрочную перспективу они заякорены вблизи 4%», — подчеркнул банк.

После публикации пресс-релиза Банка России курс доллара сразу начал снижаться, следует из данных торгов на Мосбирже. Еще в 13:29 мск значение валютной пары доллар/рубль на Московской бирже достигло ₽93,33, через минуту оно упало до ₽92,9. До этого американская валюта торговалась ниже отметки ₽93 25 октября. Минимальный уровень в ходе торговой сессии в пятницу — ₽92,83. По состоянию на 13:35 мск курс доллара к закрытию предыдущей торговой сессии опустится на 1,01%, до ₽93,01, евро снизился на 1,28%, до ₽98,32. Как уточнил Центробанк, текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России.

Инфляция в России зашкаливает. За неделю с 17 по 23 октября она ускорилась до 0,24%, в результате чего темпы роста цен составили 6,59% год к году, говорят отчеты Росстата. Ставки по ипотечным кредитам повысили 12 крупных банков, сообщил накануне DK.RU. Ставки по нельготным кредитам приближаются к 20% годовых.