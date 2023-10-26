Инфляция в России зашкаливает. Ставки по ипотечным кредитам повысили 12 крупных банков

Ставки по нельготным кредитам приближаются к 20% годовых. Совет директоров Центробанка России 27 октября проведет заседание, на котором примет решение о размере ключевой ставки.

Инфляция в России за неделю с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24%, в результате чего темпы роста цен составили 6,59% год к году, говорят отчеты Росстата, пишет Коммерсантъ. Совет директоров Центробанка России 27 октября проведет заседание, на котором примет решение о размере ключевой ставки, сейчас она составляет 13%.

С начала месяца ставки по ипотечным кредитам повысили 12 крупных банков, свидетельствуют данные аналитической компании «Русипотека». Только на прошедшей неделе Промсвязьбанк и банк «Санкт-Петербург» повысили ставки на 1,1 п.п., банк «Ак Барс» — на 0,1–0,5 п.п. Средние ставки по стандартной ипотеке с первоначальным взносом 30% для клиентов «с улицы» превышают 15% годовых, при этом по отдельным программам банков могут достигать 18% годовых. Например, в Газпромбанке и АБ «Россия» ставки превышают 16% годовых, в «Уралсибе», Райффайзенбанке, Абсолют-банке, Альфа-банке — выше 15% годовых.

Впрочем, ставку 15% годовых для российского рынка нельзя считать запредельной, напоминает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков:

На близких значениях ипотечная ставка находилась и в 2015 году, и в 2009 году. И нельзя сказать, что ипотечное кредитование тогда опускалось до нуля. При ставке 8% годовых переплата за двадцатилетний кредит с первоначальным взносом 20% составит всего 100%, тогда как при ставке 15% годовых — 200%.

Тренд на повышение ставок участники рынка оценивают как долгосрочный. Эксперты не исключают повышения ставок «через некоторое время» вплоть до 20% годовых. Этот уровень ставки уже превышали, после того как в феврале 2022 г. ЦБ установил ключевую ставку в размере 20% годовых. При этом какой-либо предельной границы уже нет.

Как ранее рассказывал DK.RU, с начала октября инфляция составила 0,69%, с начала года — 5,39%. В сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,39%, стоимость овощей и фруктов увеличилась на 1,15%. Помидоры подорожали на 7,3%, огурцы — на 3,7%. В сегменте непродовольственных товаров с 17 по 23 октября инфляция примерно на уровне предыдущей недели — 0,05% против 0,06%. Сегмент регулируемых, туристических и бытовых услуг возобновил рост — 0,42% против -0,06% неделей ранее.

В предыдущий раз ЦБ повысил ключевую ставку 15 сентября на 1 п. п., до 13% годовых. На ближайшем заседании 27 октября аналитики ожидают от регулятора очередного повышения.