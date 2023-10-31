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Белоруссия потребовала от России компенсации из-за срыва сроков сдачи БелАЭС

Белоруссия потребовала от России компенсации из-за срыва сроков сдачи БелАЭС
Иллюстрация: РИА Новости

Первый блок БелАЭС ввели в эксплуатацию в 2020 г., а второй — в 2023 г. Александр Лукашенко напомним министерству энергетики, что не стоит излишне напрягать россиян, но все-таки договор есть договор.

#ЭНЕРГЕТИКА#НОВОСТИ

Белоруссия поставила перед российской стороной вопрос о компенсации из-за задержки ввода в эксплуатацию БелАЭС, пишет ТАСС. Об этом глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время доклада о завершении строительства БелАЭС.    

У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо — как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет, — рассказал он.

Лукашенко предложил министерству энергетики оценить, насколько предложения российской стороны удовлетворяют беларусов:  

Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор. Достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны?  

Ранее Минск в связи со смещением сроков ввода первого и второго энергоблоков вел переговоры с российской стороной о корректировке условий кредитного соглашения.  

Напомним, БелАЭС расположена в районе города Островец, она возведена по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Генеральным подрядчиком выступала компания «Атомстройэкспорт», которая входит в госкорпорацию «Росатом». Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.  

Первый энергоблок БелАЭС был введен в объединенную энергосистему страны в 2020 г., а в январе 2021 г. выведен на номинальный уровень мощности. В середине мая 2023 г. состоялось первое включение в сеть второго энергоблока. 24 октября МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.  

Ранее DK.RU рассказывал, что Белоруссия стала одним из популярных направлений для вывода средств из России. Интерес к рынкам СНГ начал резко расти в 2022 г., когда потребовалось налаживать логистические цепочки для параллельного импорта в Россию. Белоруссия, Казахстан и среднеазиатские страны стали основным альтернативным каналом ввоза продукции из Европы, США, Японии в РФ и вывоза российских товаров на зарубежные рынки.

Автор: Екатерина Тарханова
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