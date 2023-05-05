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Россияне на 300% увеличили вывод средств в Казахстан

Россияне на 300% увеличили вывод средств в Казахстан
Иллюстрация: terraria.su

Объем переводов в Казахстане за прошлый год взлетел до рекордных за всю историю ведения статистики значений. На переводы из России в количественном выражении пришлось 54% транзакций.

#НОВОСТИ

Казахстан стал самым популярным направлением для вывода средств из России, — в первом квартале года в республику из России было переведено 33,9 млрд тенге ($76,6 млн), что более чем на 300% превышает показатели годом ранее, рассказал РБК. Соответствующие данные Национального банка Казахстана показывают, что в первый месяц весны объем транзакций вырос за год в 2,7 раза.

За 2022 год объем переводов взлетел до рекордных за всю историю ведения статистики 357 млрд тенге ($775,4 млн). Эксперты ранее объясняли рост переводов из России в Казахстан миграцией россиян в другие страны на фоне начала военных действий на Украине, открытием карт в республике из-за санкций и желанием купить недоступные в России товары за рубежом.

В общей сложности было совершено 61,6 тыс. денежных переводов на сумму 12,2 млрд тенге ($27,5 млн). На переводы из России в количественном выражении пришлось 54% транзакций, а в денежном — 41%.

Россияне продолжают активно переводить денежные средства в страны постсоветского пространства. По итогам прошлого года самый большой прирост денежных переводов из России после Казахстана был зафиксирован в Грузии — объем переводов вырос в пять раз ($2,06 млрд). На третьем месте оказалась Армения с ростом переводов в четыре раза ($3,6 млрд). Также рекордно увеличились переводы из России в Киргизию и Узбекистан.   

Интерес к рынкам СНГ начал резко расти еще в прошлом году, когда потребовалось налаживать логистические цепочки для параллельного импорта в Россию, отмечают аналитики. Белоруссия, Казахстан и среднеазиатские страны стали основным альтернативным каналом ввоза продукции из Европы, США, Японии в РФ и вывоза российских товаров на зарубежные рынки, поясняют в ГК «Деловые линии». Спрос на такие площади со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое Однако заметный рост спроса российских компаний в СНГ столкнулся с серьезной нехваткой предложения, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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