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Теперь и в Академическом. Андрей Максимов открыл пятый ресторан «Креветки и бургеры»

Теперь и в Академическом. Андрей Максимов открыл пятый ресторан «Креветки и бургеры»
Иллюстрация: «Креветки и бургеры»

«Потому что у жителей Академического есть потребность как можно реже выезжать в город и пользоваться транспортом», — пояснил ресторатор выбор района.

#РЕСТОРАТОРЫ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге запустили пятый ресторан «Креветки и бургеры». Заведение находится в Академическом районе на Павла Шаманова 5/5. В разговоре с журналистами автор проекта, ресторатор Андрей Максимов отметил, что популярность его заведения обусловлена понятностью основного продукта, который здесь предлагают. Также он объяснил, почему открыл новый ресторан именно в этом районе.

Академический выбран неслучайно — это один из самых густонаселенных и молодых районов города. Очевидно, что у людей здесь есть потребность как можно реже выезжать в город и пользоваться транспортом. Пока сложно представить, как ситуация будет развиваться, но, возможно, в Академическом в скором времени появится и второй ресторан «Креветки и бургеры», — отметил он.

В отличие от других ресторанов сети, для открытия этого заведения шеф-повар придумал новое блюдо: «Академикбургер». Теперь под всякое новое открытие Андрей Максимов планирует делать новое блюдо.

Напомним, Андрей Максимов с 2004 г. работал в Resta Management, своим учителем он называет Кирилла Шлаена и говорит, что многому у него научился. В 2012 г. Андрей решил уйти в свободное плавание и открыл первое заведение — блинную «Два гуся» на Автовокзале в Екатеринбурге. Сейчас в списке проектов, которые запустил Андрей Максимов, одни из самых популярных заведений города — «Креветки и бургеры», Pumpula, Морская/10, Jackie.

В интервью DK.RU он рассказал, как бургерная выросла в сеть, почему, по его мнению, спальные районы перспективны для ресторанной отрасли, как неожиданное сочетание креветок и бургеров привело ресторан к росту и сколько стоит запуск заведения, которое приносит 20% годовых на вложенные средства.

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге открывается пятый «Рататуй».

Автор: Татьяна Юстус
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