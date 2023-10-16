В Екатеринбурге открывается пятый «Рататуй»

Новый ресторан появится на перекрестке ул. 8 Марта и Авиационная, зал будет вмещать более 200 гостей, также предусмотрена большая игровая для детей.

В Екатеринбурге в феврале 2024 г. откроется пятый ресторан «Рататуй family и Бадриджани», он будет работать на перекрестке ул. 8 Марта и Авиационная, по адресу ул. 8 Марта, 190 (ранее там располагался гастроном «Елисейский»).

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В ресторане будет более 200 посадочных мест, оборудуют большую игровую комнату для детей. В меню будут включены хинкали и хачапури, роллы и другие хиты сети, предусмотрены также детское меню и бизнес-ланчи. Доставка сети в районе Автовокзала после открытия нового «Рататуя» должна стать более оперативной.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге работает четыре ресторана «Рататуй family и Бадриджани»: на Уралмаше (ул. Уральских рабочих, 54), на ВИЗе (ул. Татищева, 77) и в центре (ул. Луначарского, 128 и ул. Малышева, 25).

Несколько дней назад стало известно, что на месте «Зимнего сада» в Космосе откроется грузинский ресторан. «Зимний сад» — екатеринбургский ресторан с 20-летней историей — закрылся в сентябре этого года. Он был одним из главных развлекательных центров города в конце 1990-х, в заведении устраивали банкеты на 150–200 человек и готовили около 200 блюд.