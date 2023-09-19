В Екатеринбурге закрываются ресторан из 90-х и кофейня с девятилетним стажем

Ресторан в ККТ «Космос» называют легендарным. Его расцвет связан с эпохой 90-х, когда-то здесь подавали фазанов, а кофейню любили екатеринбуржцы более младшего поколения за кофе, вафли и омлеты.

Ротация в ресторанном бизнесе Екатеринбурга происходит постоянно. Сентябрь ознаменовался снятием вывесок с популярного в 90-е ресторана «Зимний сад» и окончанием работы Tesla Coffee.

Ресторан «Зимний сад» был одним из главных развлекательных центров города в конце 1990-х, где любили отдыхать бандиты. «Тут собирались солидные мужчины на «Мерседесах» и с золотыми цепями. Часть из них давно лежат в сырой широкореченской земле, а в ресторане так ничего и не изменилось», — рассказывал 66.RU один из бизнесменов.

В заведении устраивали банкеты на 150–200 человек и готовили около 200 блюд: арабский салат «Мункачина», салат «Рапсодия», «Морская жемчужина» и еще более 50 холодных закусок, из горячего — фазаны, индейки, крабы, раки, телятина, осетрина. Интерьер ресторана был выдержан в классическом стиле: колонны, лепнина, люстры, позолота, портьеры и мебель.

Днем в «Зимнем саду» звучала подборка инструментальной музыки и легкого джаза, вечером выступали профессиональные музыканты и артисты из шоу-балета под руководством Владислава Бобровича.

Также в Екатеринбурге решили закрыть кофейню Tesla Coffee. Она просуществовала больше девяти лет. Последним днем работы заведения станет 22 сентября, об этом пишет E1.RU.

Кофейня открылась в Екатеринбурге в марте 2014 г. Судя по отзывам, горожане ценили это заведение за вкусный кофе с хорошим соотношением «цена — качество», вафли и омлеты.

Напомним, в августе о закрытии объявили владельцы Neobistro Pushkina 4. Также стало известно, что закрывается ресторан «Принц Парадокс». Заведение с турецкой кухней проработало в старинном особняке около «Гринвича» меньше года, на его месте откроется ресторан со средиземноморскими блюдами.

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