В центре Екатеринбурга закрывается ресторан

Причинами, со слов его владельцев, стали обстоятельства непреодолимой силы. Заведение проработало всего 2,5 года.

В Екатеринбурге закрывается Neobistro Pushkina 4. Об этом сообщается в Telegram-канале ресторана. Последним днем его работы станет 10 сентября.

«Мы вынуждены закрыть наш любимый проект PUSHKINA4. Это было, пожалуй, самое трудное решение в нашей жизни… Мы не будем комментировать причину закрытия. Скажу только, что это обстоятельства непреодолимой силы, которые никак не зависят от нас», — написали владельцы ресторана в ТГ-канале заведения.

Ресторан проработал два с половиной года. Около года назад здесь был проведен ребрендинг, до этого заведение называлось «Хачапури на Пушкина».

Напомним, на прошлой неделе стало известно о закрытии ресторана «Принц Парадокс». Заведение с турецкой кухней проработало в старинном особняке около «Гринвича» меньше года, на его месте откроется ресторан со средиземноморскими блюдами.

Также в августе о планах по расширению сети заявил создатель концепций Pumpula, Морская/10, «Креветки и бургеры» и Jackie Андрей Максимов. Новое заведение должно быть открыто в Академическом. По мнению ресторатора, запрос на его открытие есть у самих жителей.

Также в августе стало известно об открытии нового ресторанного проекта от команды Кирилла Шлаена. Семейный ресторан «Счастливы вместе» откроется на третьем этаже обновляемого «Покровского Пассажа». Он рассчитан почти на 200 гостей. В концепции заведения учтено соседство с новым магазином «Большой детский». Пространство сделают максимально удобным для совместных посещений взрослых и детей.

Читайте также спецпроект DK.RU: «Что есть? То есть!»: обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд.