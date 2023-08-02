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Ресторатор Андрей Максимов откроет новое заведение в Академическом

Ресторатор Андрей Максимов откроет новое заведение в Академическом
Иллюстрация: креветкибургеры.рф

В новом районе Екатеринбурга появится пятый ресторан «Креветки и бургеры». Действующие точки сети расположены в центральной части города и в ЖК Clever Park.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

О планах по расширению сети создатель концепций Pumpula, Морская/10, «Креветки и бургеры» и Jackie рассказал на встрече с журналистами. Андрей Максимов отметил, что запрос на открытие заведения есть у самих жителей: 

Думаю, что новые «Креветки и Бургеры» в Академическом районе мы откроем через пару месяцев.

На вопрос, когда заведение этой сети откроется в районе Автовокзала, ресторатор ответил, что пока таких планов нет.

Андрей Максимов также отметил, что в этом году хорошо развивается другой его проект — Pumpula. Летом в ресторане обновили интерьер: здесь появилось много зелени, камерная зона для размещения больших компаний. Необычную геометрию пространства обыграли с помощью радиальных диванов. В меню также появились новые блюда, которые отражают дух современной Грузии: к базовым рецептам добавили новые ингредиенты для того, чтобы получить необычные сочетания. DK.RU уже рассказывал об особенностях этого гастро-проекта.

Ранее DK.RU также писал, что основатель баров Alibi и «Огонек» Евгений Кексин откроет заведение в Москве — оно появится рядом со станцией метро «Тверская», на вывеске будет надпись «Урал молодость украл!».

А дочь Игоря Алтушкина Елизавета Величкина откроет новый ресторан в здании павильона «Цветы» на Плотинке. Сам объект реконструируют, а прилегающую территорию благоустроят.

Автор: Елизавета Порошина
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