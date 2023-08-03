Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.08
92,84
101,92
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Команда Кирилла Шлаена запустит новый ресторанный проект в «Покровском Пассаже»

Команда Кирилла Шлаена запустит новый ресторанный проект в «Покровском Пассаже»
Иллюстрация: презентация проекта «Счастливы вместе»

Заведение «Счастливы вместе» откроется этой осенью. В его меню обещают сохранить французские специалитеты готовящегося к закрытию Le Grand Café и вернуть пасту, которую любили посетители Dolce Vita.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Семейный ресторан «Счастливы вместе» откроется на третьем этаже обновляемого «Покровского Пассажа». Он рассчитан почти на 200 гостей.

В концепции заведения учтено соседство с новым магазином «Большой детский». Пространство сделают максимально удобным для совместных посещений взрослых и детей.

Команда Кирилла Шлаена запустит новый ресторанный проект в «Покровском Пассаже» 1

Источник изображения: презентация проекта «Счастливы вместе»

В залах будет много цветов, теплого света, расписного фарфора и важных деталей: детские подушки, кресла для именинников и пространство для мам с малышами.

Команда Кирилла Шлаена запустит новый ресторанный проект в «Покровском Пассаже» 2

Источник изображения: презентация проекта «Счастливы вместе»

В меню ресторана предусмотрено много детских блюд. Кроме того, в него включат специалитеты из Le Grand Café (работает до 6 августа) и пасту из закрывшегося 31 мая 2022 г. итальянского ресторана Dolce Vita.

Команды этих ресторанов присоединились к новому проекту в полном составе.

Русские, французские и итальянские гастрономические традиции давно переплелись в Екатеринбурге и вполне счастливы вместе, — отмечает Кирилл Шлаен.

Ранее DK.RU сообщил, что ресторатор Андрей Максимов откроет новое заведение «Креветки и бургеры» в Академическом. Это будет пятый ресторан сети. Действующие точки расположены в центральной части города и в ЖК Clever Park.

Читайте также:

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Мэрия все же расселит самый депрессивный дом ЕкатеринбургаМэрия все же расселит самый депрессивный дом Екатеринбурга
  • Сельская ипотека: как купить «домик в деревне» в 2023 г.Сельская ипотека: как купить «домик в деревне» в 2023 г.
  • Цифровой рубль, новые правила ОСАГО, повестки по мобилизации. Что изменится с 1 августа?Цифровой рубль, новые правила ОСАГО, повестки по мобилизации. Что изменится с 1 августа?
  • «Держать не вариант». Антон Силуанов объяснил, почему рубль резко упал«Держать не вариант». Антон Силуанов объяснил, почему рубль резко упал
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.