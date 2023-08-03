Команда Кирилла Шлаена запустит новый ресторанный проект в «Покровском Пассаже»

Заведение «Счастливы вместе» откроется этой осенью. В его меню обещают сохранить французские специалитеты готовящегося к закрытию Le Grand Café и вернуть пасту, которую любили посетители Dolce Vita.

Семейный ресторан «Счастливы вместе» откроется на третьем этаже обновляемого «Покровского Пассажа». Он рассчитан почти на 200 гостей.

В концепции заведения учтено соседство с новым магазином «Большой детский». Пространство сделают максимально удобным для совместных посещений взрослых и детей.

Источник изображения: презентация проекта «Счастливы вместе»

В залах будет много цветов, теплого света, расписного фарфора и важных деталей: детские подушки, кресла для именинников и пространство для мам с малышами.

Источник изображения: презентация проекта «Счастливы вместе»

В меню ресторана предусмотрено много детских блюд. Кроме того, в него включат специалитеты из Le Grand Café (работает до 6 августа) и пасту из закрывшегося 31 мая 2022 г. итальянского ресторана Dolce Vita.

Команды этих ресторанов присоединились к новому проекту в полном составе.

Русские, французские и итальянские гастрономические традиции давно переплелись в Екатеринбурге и вполне счастливы вместе, — отмечает Кирилл Шлаен.

Ранее DK.RU сообщил, что ресторатор Андрей Максимов откроет новое заведение «Креветки и бургеры» в Академическом. Это будет пятый ресторан сети. Действующие точки расположены в центральной части города и в ЖК Clever Park.

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