Турция закрывается, Италия открывается. Изменения на ресторанной карте города

«Принц Парадокс» у ТРЦ «Гринвич», которым управляла команда из Сербии, закрывается, не проработав и года. До конца осени в здании откроется заведение со средиземноморской кухней от известного шефа.

Ресторан «Принц Парадокс» в Екатеринбурге закрывается. Заведение с турецкой кухней проработало в старинном особняке около «Гринвича» меньше года, на его месте откроется ресторан со средиземноморскими блюдами.

«Принц Парадокс» работал под управлением команды из Сербии, ранее они же руководили баром «Оптимист» и рестораном «Дориан Грей». Новое заведение предложит горожанам кухню Средиземноморья от известного в Екатеринбурге шефа, с акцентом на итальянской классике. Средний чек будет таким же, каким был в «Принце» — около 1500 руб.

Дизайн ресторана освежат, но основную концепцию менять не станут: на цокольном этаже будет работать караоке, на первом — бар с коктейльной картой и кальянами, на втором этаже — классический ресторан.

Новое заведение должно открыться уже осенью, его название пока не обнародовано.

Напомним, в начале августа стало известно, что команда Кирилла Шлаена запустит новый ресторанный проект в «Покровском Пассаже». Семейный ресторан «Счастливы вместе» откроется на третьем этаже обновляемого торгового центра, он будет расчитан на 200 гостей.

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