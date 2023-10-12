На месте «Зимнего сада» в Космосе откроется грузинский ресторан

Сетевое заведение родом из Владивостока. О сроках пока не сообщается. Директором и учредителем выступает руководитель двух ресторанов «Своя компания».

В Екатеринбурге появится новый грузинский ресторан от известной во Владивостоке сети «Супра». Он откроется в ККТ «Космос» на месте недавно закрывшегося «Зимнего сада», сообщает E1.RU.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в конце сентября для нового заведения было зарегистрировано юрлицо «Супра Космос». Его директором и учредителем является Александра Дыдаева, которая руководит двумя филиалами сети ресторанов «Своя компания» (на проспекте Сахарова и на улице Родонитовой).

В разговоре с журналистами Александра Дыдаева подтвердила информацию об открытии ресторана, но не стала раскрывать сроки и другие подробности. Основатель сети ресторанов «Супра» — ресторатор Илья Сухих. В этом году «Супра» вошла в топ-100 лучших ресторанов России по версии WhereToEat.

Напомним, «Зимний сад» — екатеринбургский ресторан с 20-летней историей — закрылся в сентябре этого года. Он был одним из главных развлекательных центров города в конце 1990-х, где любили отдыхать бандиты. В заведении устраивали банкеты на 150–200 человек и готовили около 200 блюд: арабский салат «Мункачина», салат «Рапсодия», «Морская жемчужина» и еще более 50 холодных закусок, из горячего — фазаны, индейки, крабы, раки, телятина, осетрина. Интерьер ресторана был выдержан в классическом стиле: колонны, лепнина, люстры, позолота, портьеры и мебель.

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