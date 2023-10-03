Ресторан в центре Екатеринбурга выставлен на продажу. Он открылся весной 2023 г.

Двухэтажное заведение на 100 посадочных мест с видом на стадион «Екатеринбург Арена» продается как готовый бизнес. По словам владельцев, они просят за него на 30% меньше, чем вложили сами.

Объявление о продаже ресторана «Мама Пицца» опубликовано на сайте «Авито». Заведение площадью 491 кв. м. расположено на двух этажах ЖK «Крылов-2». Отмечается, что ставка аренды очень низкая: 600 руб. за кв. м.

Ресторан «Мама Пицца» открылся в апреле этого года, он по-прежнему принимает гостей. Владельцы, семейная пара, продают его как готовый бизнес за 24 млн руб.

Кухня построена под фабрику кухни, дорогостоящее оборудование здесь стоит. Мы вкладывали много денег в ремонт. И рассчитывали стоимость ресторана, исходя из наших затрат на стройку, закупки, проведение коммуникаций. А вот трудовые затраты и маркетинговые разработки в цену продажи мы не закладывали. Поэтому цена даже низкая, скидка около 30% от наших реальных затрат, — говорит совладелица заведения Алена Ожегова (цитата по e1.ru).

Ресторан собирались сделать флагманом сети, поэтому построили с нуля профессиональную кухню, которая способна работать и на другие заведения.

По словам Алены Ожеговой, продажа заведения связана с желанием развивать другой проект.

Ранее DK.RU сообщил, что дочь Игоря Алтушкина Елизавета Величкина скоро откроет ресторан в «Покровском пассаже». Семейное заведение с итальянской кухней разместится на цокольном этаже торгового центра. Оно займет место ресторана Dolce Vita, закрывшегося в мае 2022 г. после 20 лет работы.

Напомним, что Елизавета Величкина планирует запустить в центре Екатеринбурга еще два ресторанных проекта. Первый разместится в историческом особняке на улице Горького, по соседству со штаб-квартирой РМК. Но сначала здание середины XIX века придется реконструировать. Второй — в павильоне «Цветы» на Плотинке. После реконструкции площадь объекта (348,5 кв. м) будет увеличена за счет пристроя. Впрочем, авторы концепции говорят, что исторический облик здания сохранится.