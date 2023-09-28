Дочь Игоря Алтушкина откроет ресторан в «Покровском пассаже»

Семейное заведение с итальянской кухней разместится на цокольном этаже торгового центра. Оно займет место ресторана Dolce Vita, закрывшегося в мае 2022 г. после 20 лет работы.

Ресторан «Олио» дочери председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина Елизаветы Величкиной откроется «Покровском пассаже» в ноябре. После того, как в торговом центре начнет работать «Большой детский магазин игрушек».

Это будет семейный ресторан с детской зоной, в которой будет игротека, пространство для проведения детских мастер-классов и большие скульптуры зайцев, которые можно раскрашивать.

Кухня в заведении будет итальянской. Проект реализует команда ресторана «Сезоны».

При входе гостей будет встречать открытая зона с дровяной печью, где можно будет наблюдать за процессом приготовления неаполитанской пиццы. Рядом расположилась барная стойка из травертина с витриной, на которой каждое утро будут появляться свежие десерты, хлеб и выпечка собственного производства, — рассказали в ресторане (цитата по e1.ru).

Напомним, что Елизавета Величкина планирует запустить в центре Екатеринбурга еще два ресторанных проекта. Первый разместится в историческом особняке на улице Горького, по соседству со штаб-квартирой РМК. Но сначала здание середины XIX века придется реконструировать. Второй — в павильоне «Цветы» на Плотинке. После реконструкции площадь объекта (348,5 кв. м) будет увеличена за счет пристроя. Впрочем, авторы концепции говорят, что исторический облик здания сохранится.

Летом 2021 г. в «Екатеринбург-Сити» открылся ресторанный проект Елизаветы Величкиной «Сезоны».

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