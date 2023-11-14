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Вкус осени в каждой ложке: «Своя Компания» создала яркий спешл из семи блюд

Вкус осени в каждой ложке: «Своя Компания» создала яркий спешл из семи блюд
Иллюстрация: «Своя Компания»

Несмотря на выпавший на Урале снег, в ресторанах «Своя Компания» продолжает царить осеннее настроение: бренд-шеф сети Максим Соколов подготовил для гостей новое сезонное специальное меню.

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Осенний спешл — это семь по-настоящему ярких блюд, которые будут в меню сети ресторанов ограниченный период времени — только до 30 ноября.

Каждый раз, когда наступает осень, я не могу устоять перед соблазном приготовить что-нибудь особенное. Поэтому и 2023-й год не стал исключением — вместе с командой мы разработали новый спешл, который вобрал в себя красоту и вкус осени. В каждом блюде используются только самые свежие и качественные продукты, чтобы наши гости могли насладиться осенними шедеврами, — подчеркнул Максим Соколов. 

Осенняя палитра

Начать утолять голод в ожидании приготовления основных блюд можно с легких закусок — хрустящих брускетт из ржаного хлеба с творожным сыром и ароматной грибной икрой (249 руб.).

Далее красок трапезе добавит салат с печеными овощами. Сладость моркови, свеклы и болгарского перца оттеняет соленость феты, зеленый горошек соседствует с турецким нутом, а пикантные кедровые орешки подчеркивают сочность спелых томатов. Салат подается с кисло-сладким соусом из свеклы и вишни (369 руб.).

Вкус осени в каждой ложке: «Своя Компания» создала яркий спешл из семи блюд 1

Согреться телом и душой в промозглые ноябрьские дни помогает цыпленок тапака, запеченный до золотистой корочки с пюре из зеленого горошка и изумительным муссом из грибов. Секретный ингредиент рецепта — пряный мясной соус для цыпленка, который никого не оставляет равнодушным. В ответ на все вопросы и официанты, и повара будут лишь загадочно улыбаться и приглашать прийти снова, чтобы успеть еще хоть раз заказать понравившееся блюдо.

Царство грибов

Вкус осени в каждой ложке: «Своя Компания» создала яркий спешл из семи блюд 2

Для компании могут приготовить большую «осеннюю» пиццу (530 гр.). К итальянской жизнерадостности тончайшего теста, моцареллы и пармезана добавлена сытность копченой курицы, а также осенняя нотка жареных грибов и грибной икры (599 руб.). Если же ваша компания никак не может собраться в одном месте — эту пиццу легко заказать в малом размере (250 гр.) и съесть одному человеку.

Вкус осени в каждой ложке: «Своя Компания» создала яркий спешл из семи блюд 3

А для тех, кто не хочет есть мясо, предложат картофель, поджаренный на сливочном масле с шампиньонами и луком, оформленный при подаче хрустящими солеными огурчиками и свежим укропом. Также по вкусу вегетарианцам придутся вареники с начинкой из картофеля и изысканных белых грибов, которые предлагается приправить густой фермерской сметаной (369 руб.).

Вкус осени в каждой ложке: «Своя Компания» создала яркий спешл из семи блюд 4

Сладкоежек приятно удивит муссовый осенний десерт. Вам подадут оранжево-радостную «тыкву», которая одним видом поднимает настроение и заряжает оптимизмом. Гуманы оценят дуэт белого и темного шоколада и начинку из пюре маракуйи, манго и воздушного творожного сыра.

Вкус осени в каждой ложке: «Своя Компания» создала яркий спешл из семи блюд 5

Если же внутри у вас борются желание попробовать вкусные новинки и нежелание лишний раз выходить на улицу, в Екатеринбурге можно заказать доставку. Немного терпения (курьеру потребуется время от 45 мин.) — и предложение от шефа, а также другие выбранные блюда и напитки из меню сети «Своя Компания» появится у вас дома или в офисе. Доставка бесплатная при сумме заказа от 650 руб.

Сайт: svoya-kompaniya.ru
TG: https://t.me/svoya_kompania
ВК: https://vk.com/sk_withlove

Читайте также на DK.RU: Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню

Фото предоставлены «Своя Компания» 

Реклама. ИП Шилкова Юлия Сергеевна

Автор: Мария Смирнова
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