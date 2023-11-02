«Хватит курить кальян и читать зарубежные книги по менеджменту! Кризис еще впереди»

Руслан Долженко стал участником конкурса «Лидеры России» и победил в окружном финале. Был ли полезен этот конкурс, чему он может научить руководителя реального бизнеса? Эмоциональный отзыв на DK.RU.

В октябре в Екатеринбурге завершился окружной финал пятого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его победителями стали 27 управленцев из пяти регионов УФО. Все они будут участвовать в юбилейном суперфинале в 2024 г.

Отличием этого соревнования стало то, что каждый финалист должен был провести «Уроки лидерства» в школах, и это стало настоящим испытанием для участников. Но не только это.

Руслан Долженко, профессор кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ, поделился своими впечатлениями от конкурса в целом и оценил, в чем настоящая польза подобных мероприятий.

— Конкурс — это не способ потешить свое самолюбие и доказать окружающим, что ты лучший. Это слепок новых образовательных и управленческих технологий, желаемых с точки зрения государства ценностей, потенциальная сеть знакомств, которая может или изменить мир к лучшему, или дать возможность играть с новыми друзьями в настольные игры (ирония, переходящая в сарказм).

Увы, но большинство участников и даже некоторые победители уезжали с награждения с дикой депрессией. Первые — из-за неудачи, вторые — из-за разрушения типовой картины мира.

Чтобы победить, пришлось выступить в незнакомой школе у черта на куличках с мастер-классом перед зевающими школьниками на тему «Ценности лидера», причем сделать это вместе с абсолютно незнакомым человеком из другого региона. Одно радовало — выступление было полностью прописано, с инструкциями, презентацией, его мог бы провести любой человек.

Почему до сих пор в системе образования вместо таких коробочных решений используются мертвые образовательные стандарты и горы макулатуры в виде учебно-методических документов, которые никак не бьются с контентом, даваемым на протяжении десятилетий в неизменном виде каким-нибудь преподавателем?!

Чтобы победить, пришлось засунуть свое мнение в уголок сознания и очень быстро понять, что побеждает не тот, кто добивается своей цели, а кто добивается общей цели с точки зрения задания и возможных благополучателей, среди которых люди играют ключевую роль.

В конце всех опросили, чтобы узнать, кто уверен, что победит. Было больше 100 голосов «за» (при том что победителей могло быть максимум 30), около 40 человек не верили в победу. Перед вручением была сессия с взаимной похвальбой. Хвалили многие, но, как показало вручение, среди победителей были: а) молчуны, б) как правило, очень трезво — со знаком минус — оценивающие свои шансы, в) скорее всего, очень мудрые и хитрые люди.

Чтобы победить, пришлось стать естественным. Выученные побеждать в подобных соревнованиях и начитанные руководители проигрывали, но иногда их спасала естественная улыбка и кивок головы. В команде с очень комфортными условиями взаимодействия почти не было победителей, а в группе, в которой зубы скрипели от напряжения, попадалось по два-три. Халява не развивает, халява портит, а вот дефицит, прессинг взбивают из молока масло лидерства.

Как человек, который проводит тренинги, стратегические сессии и прочее, я понял, что время карт, стикеров с сердечками и прочих игрофикаций в обучении прошло.

Именно это показал конкурс: все задания, а их было больше десятка за два дня, были жесткими, насыщенными проблематикой: типа как объяснить людям, что их завод будет продан за копейки другому собственнику; или как поставить новый завод по переработке мусора рядом с дачным поселком; или что делать с заброшенным городом, из которого люди уезжают, как вода выливается из сита (по требованиям конкурса, разглашать содержание заданий нельзя, поэтому в тексте приведены условные примеры).

Каждое задание — это жесткие переговоры с девятью равноправными участниками, которые хотят победить любой ценой, а твои регалии и количество денег на счете не играет никакой роли.

Современное обучение должно быть очень тяжелым, с кучей цифр и лишних вводных, очень быстрым, рассчитанным на сотни одновременно обучаемых людей, набивающим синяки действиями, которые нужно совершать в подобных ситуациях в будущем.

Участники сразу знали, что будут оценивать не компетенции (а мир образования уже лет десять пытается их оценивать и развивать), а роли, т.е. конкретные действия, которые совершает человек. Лекции и семинары этому точно не учат. Действиям учит новая, уникальная ситуация с узким коридором альтернатив и очень сжатыми сроками. Одно дело сидеть на лекции два часа или тренинге восемь часов, другое — за 10 минут понять, что делать, потом за секунды отбросить решение, чтобы подхватить другое, более выигрышное в этой комбинации поддерживающих людей.

Что делать руководителю в этих условиях? Срочно учиться, учить команду, готовиться к конкурсу не для победы, а для насыщения опытом, идти в школу или вуз с мастер-классом (будет тяжело, но из-за демографического кризиса через пару лет только там можно будет найти потенциально крутого будущего работника в фирму), брать кейсы с реальными проблемами из опыта других или своей компании и решать их с такими руководителями вместо того, чтобы играть в настольные игры или карты, курить кальян, или читать книги по менеджменту зарубежных авторов. Время кризиса еще не пришло, поэтому самый лучший и интересный опыт еще впереди.

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