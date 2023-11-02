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Фокус в готовой еде и перекусах: Дикси проведет реконцепцию сетевых магазинов

Фокус в готовой еде и перекусах: Дикси проведет реконцепцию сетевых магазинов
Иллюстрация: РИА Новости

Магазин решил сместить фокус на развитие собственных торговых марок и увеличение их доли в ассортименте, усилить направление готовой еды, продуктов быстрого приготовления и решений для перекуса.

#НОВОСТИ

Сеть Дикси провела программу обновления сети в соответствии с новым CVP (ценностное предложение для покупателей), изменив и концепцию, и наполнение. Логотип сети также актуализирован, в нем обновлен шрифт: к традиционному оранжевому цвету Дикси добавится фиолетовый, отметил гендиректор сети Дикси Юрий Семенов:

До конца года мы откроем еще несколько магазинов Дикси в обновленном концепте, затем проанализируем их работу и реакцию покупателей и в следующем году примем решение о дальнейшем масштабировании программы реконцепции сети.

Обновленный CVP предусматривает развитие собственных торговых марок и увеличение их доли в ассортименте розничной сети. Торговый зал будет зонирован с учетом разных покупательских маршрутов. Первый обновленный магазин уже открылся в Москве.

Основными покупательскими миссиями, которые будет закрывать формат, станут еженедельная закупка и ежедневная дозакупка продуктов. Ассортиментная политика сети будет базироваться на качестве продуктов, низких ценах и удобстве покупок. Кроме того, новое CVP предполагает больший фокус на готовой еде, продуктах быстрого приготовления и решениях для перекуса.

В июле 2021 г. сеть Дикси приобрел Магнит, рассказывал DK.RU. Сейчас она объединяет более 2,2 тыс. магазинов у дома, их средний возраст 10,5 лет. С 2022 г. Дикси провела редизайн части объектов. Магнит указывает, что в 2022 г. сеть обновила 80 действующих магазинов, в 2023-м — более 280 объектов. Кроме того, в 2023 г. Дикси откроет около 100 новых торговых точек.

Автор: Андрей Широков
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