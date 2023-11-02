Вслед за курицей. Минсельхоз предложил на полгода запретить экспорт пшеницы из России

Речь идет о твердых сортах пшеницы, которую используют для изготовления макаронных изделий. В ведомстве говорят, что такой шаг необходим для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Министерство сельского хозяйства России предложило ввести временный запрет на вывоз из России твердой пшеницы, пишут «Ведомости». Ограничения предлагается ввести с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. В качестве причины ведомство называет «обеспечение продовольственной безопасности» России.

Предполагается, что запрет не будет распространяться на поставки этой пшеницы в Белоруссию в рамках Союзного государства, в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, перемещение этой пшеницы между частями территории РФ через территории иностранных государств и др.

Твердая пшеница в основном используется при производстве макаронных изделий. Ее урожай в РФ составляет 700-800 тыс. тонн в год. Основными производителями макаронных изделий являются Алтайский край, Оренбургская, Челябинская, Омская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области.

Эксперты говорят, что традиционно небольшой спрос на твердую пшеницу из России был у Италии, куда шли поставки из Ставрополья.

Ранее Минсельхоз не рекомендовал экспортировать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы свою продукцию на фоне резкого снижения мировых цен.

Напомним, в октябре Минсельхоз РФ также предложил на шесть месяцев ограничить экспорт отдельных видов мяса птицы. Решение было принято на фоне высоких внутренних цен, сообщал DK.RU.