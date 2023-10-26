Жесткие меры. Минсельхоз предлагает запретить экспорт мяса птицы

Рост цен на курятину накануне возмутил Владимира Путина. С начала года стоимость куриного мяса выросла на 27%. В Минсельхозе уверены, что экономических предпосылок для удорожания мяса птицы нет.

Минсельхоз РФ предложил ограничить на шесть месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы на фоне высоких внутренних цен, об этом сказано в проекте постановления, которое опубликовало ведомство.

В Минсельхозе отметили, что рост внутренних цен на отдельные виды мяса с начала года составил 25%. В ведомстве подорожание мяса кур связывают со снижением производства в России и увеличением его стоимости:

Ситуация способствует чрезмерной привлекательности поставок на внешние рынки по сравнению с внутренним, что создает угрозу продовольственной безопасности России. В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы РФ сроком на шесть месяцев, — говорится в документе.

Накануне, 25 октября, Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров высказал недовольство тем, что мясо птицы с начала года подорожало больше чем на 27%. Об этом он сообщил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, который вышел на связь с президентом прямо из курятника:

То, что вы из курятника с нами общаетесь, — это здорово. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше чем на 27%.

Патрушев заверил, что никаких предпосылок для рост цен на курятину нет и вскоре производители пересмотрят отпускную стоимость:

Предпосылок для увеличения цены, в принципе, экономических особо нет никаких. Переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цены на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это, — уверил он.

Также Патрушев сообщил, что РФ начала закупать мясо птицы в Белоруссии и Казахстане для стабилизации цен.

Напомним, что в начале октября сети фастфуда KFC и Rostic’s заявили, что испытывают дефицит мяса курицы. Там добавили, что ситуацию усугубляют высокие цены на курятину, которые находятся на историческом максимуме.

Как сообщал DK.RU, нынешняя отпускная цена 1 кг курятины в 196,93 руб. является историческим максимумом. В розничных сетях куриная тушка стоит в среднем 270 руб. за килограмм.